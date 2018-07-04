Находкинская делегация стала участником национального праздника Сабантуй. Фото: пресс-служба администрации Находки

Концертно-развлекательную программу открыло выступление находкинского творческого коллектива «Туган Тел»

4 июля, PrimaMedia. В этом году Сабантуй или Праздник плуга в Приморском крае отметили уже в 26-й раз. Грант на проведение мероприятия общественная организация "Туган ИЛ" получила, выиграв краевой конкурс для социально ориентированных НКО. Находку на этническом фестивале представляла делегация из 77 человек. В ее состав вошли представители городского Совета по делам национальностей, диаспоры и творческие коллективы города, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

За активную работу по сохранению самобытности национальной культуры и укреплению дружественных отношений между различными народами организаторы фестиваля вручили Почетную грамоту депутата Государственной думы Владимира Новикова председателю находкинской общественной организации "Туган тел" Нуретдину Садрутдинову.

Участников Сабантуя приветствовала представитель департамента внутренней политики администрации Приморского края Татьяна Табунщикова:

"За годы проведения этот праздник уже многим полюбился. Он ярко демонстрирует приморский колорит – региона с выраженной многонациональностью и разнообразием культур. Здесь можно увидеть и пестрые костюмы, и попробовать национальные блюда, а также познакомиться с особенностями кухни народов, их традициями. Словом, мероприятие интересно человеку любой национальности".

Концертно-развлекательную программу открыло выступление находкинского творческого коллектива "Туган Тел". Тепло приняли участники праздника песню "Россия" в исполнении детского образцового фольклорного ансамбля "Алёнушка и татарский танец, представленный заслуженным коллективом Приморского края "Фест Лайн", а Центр молодежных инициатив "Эврика" вовлёк присутствующих в массовый хоровод.

За исполнительское мастерство и активное участие в проведении фестиваля находкинские коллективы были отмечены грамотами организаторов праздника. Кроме того, участников Сабантуя ждали викторины и конкурсы, соревнования, в том числе с этническим колоритом.

Гости могли познакомиться с народными обрядами и кухнями. Собравшимся предлагали отведать чак-чак, фаршированную рыбу, бешбармак, плов и другие блюда.

Добавим, что татаро-башкирская общественная организация "Туган тел" уже более 10 лет вносит вклад в развитие сохранения этнокультурного разнообразия и гражданского согласия Находки. В настоящее время организация объединяет около 500 человек. Председатель национального объединения Нуретдин Садрутдинов входит в Совет по делам национальностей при администрации города. В работе консультативного органа участвуют руководители различных этнических организаций: русских, украинцев, дагестанцев, татар, чеченцев, азербайджанцев, корейцев. Благодаря налаженному взаимодействию муниципалитета и диаспор, из года в год в Находке реализуется целый комплекс массовых мероприятий, которые направлены на формирование толерантных отношений между представителями различных этнических культур.