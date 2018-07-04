Сайт новой системы. Фото: Предоставлено пресс-службой "Ростелекома"

В России запущена Единая биометрическая система

Она позволяет получать финансовые услуги дистанционно

4 июля, PrimaMedia. С 30 июня 2018 года в России начала работать Единая биометрическая система, которая является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, позволяющей гражданам дистанционно получать финансовые услуги.

Идентификация пользователя в Единой биометрической системе происходит по двум параметрам — голосу и лицу, одновременное использование которых позволяет определить живого человека, а не имитацию его биометрических данных в цифровом канале. На сегодняшний день лицо и голос – самые распространенные и доступные для массового применения биометрические параметры.

В 2017 году правительство РФ приняло программу "Цифровая экономика Российской Федерации", в соответствии с которой государство уделяет большое внимание развитию новых цифровых платформ и услуг, а также систем информационной безопасности для обеспечения их надежной работы. Создание системы является частью реализации программы "Цифровая экономика РФ".

Для регистрации в Единой биометрической системе гражданину необходимо всего один раз прийти в банк. Сотрудник банка поможет ему зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации — ЕСИА), которая сейчас используется для доступа к порталу Госуслуг, если ранее пользователь не был в ней зарегистрирован. Затем сотрудник банка "снимет" биометрические данные пользователя — изображение лица и запись голоса и загрузит их в Единую биометрическую систему. После регистрации в Единой биометрической системе гражданин сможет дистанционно получить услуги любого банка, работающего с системой. Клиенту достаточно ввести логин/пароль от ЕСИА и произнести сгенерированную системой короткую контрольную фразу, глядя в камеру смартфона или компьютера. Для прохождения удаленной идентификации пользователю необходим лишь доступ в интернет, смартфон, планшет или компьютер с вэб-камерой, никакого дополнительного оборудования не требуется.

Точность биометрической идентификации в системе обеспечивается алгоритмами ведущих российских разработчиков программного обеспечения в области биометрии, решения которых занимают призовые места по результатам независимых международных тестов. В создании системы участвовали крупнейшие российские банки.

Создание системы инициировано Центральным Банком РФ и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Разработчиком и оператором системы является "Ростелеком". Применение удаленной идентификации клиентов в финансовой сфере регламентировано Федеральным законом №482-ФЗ от 31 декабря 2017 г., который вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В дальнейшем Единая биометрическая система станет национальной платформой для удобного и безопасного доступа граждан к государственным и коммерческим услугам. По мере накопления данных в Единой биометрической системе, будет появляться все больше возможностей ее применения в разных сферах. Самыми перспективными отраслями являются: финансовый сектор, нотариат, получение государственных и муниципальных услуг, здравоохранение, образование, ритейл, e-commerce. Единая биометрическая система расширит возможности доступа к цифровым услугам тем, кто проживает в труднодоступных районах и маломобильному населению, снизит их стоимость, а также повысит качество таких услуг. Использование Единой биометрической системы – это способ изменить отношения между государством, организациями и гражданином.

За прошедшие выходные первые пользователи уже зарегистрировались в Единой биометрической системе в офисах Почта Банка, Банка Хоум Кредит, Росбанка и Газпромбанка. На этой неделе регистрировать клиентов также начнут Совкомбанк, Тинькофф банк, ВТБ, Альфа-Банк и Райффайзенбанк.

С целью повышения качества и достоверности регистрации и идентификации граждан на сайте Единой биометрической системы bio.rt.ru открыта форма обратной связи, с помощью которой можно отправить разработчикам информацию о любых нештатных ситуациях, связанных с работой системы. Специалисты "Ростелекома" и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ будут обрабатывать все обращения, и совершенствовать технологию удаленной идентификации в соответствии с ожиданиями пользователей.

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