Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

ОСАГО совершенствуют в связи с требованиями времени – сенатор Ростислав Гольдштейн

В ГД РФ внесён законопроект о совершенствовании системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных сред

4 июля, PrimaMedia. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Цель — улучшить качество предоставляемых по ОСАГО услуг, сделать регулирование этой сферы более прозрачным и понятным, — ИА PrimaMedia.

Законопроект уравнивает в правах электронные и бумажные страховые полисы. Каждому документу будет присваиваться уникальный порядковый номер, который позволит установить страховщика и подтвердить достоверность полиса.

— Уйдут в прошлое бумажные бланки, что актуально в рамках активного перехода на цифру. Электронный полис по желанию можно будет или распечатать или предъявлять его сотрудникам ГИБДД на своем мобильном устройстве. Также новый законопроект предусматривает контроль со стороны сотрудников таможни за тем, чтобы при пересечении госграницы у иностранных водителей был при себе полис ОСАГО, либо международный договор страхования. Это позволит как гостям страны, так и гражданам чувствовать себя защищенными, и исключит неприятности, связанные с компенсацией ущерба в случае ДТП. В целом, система ОСАГО давно не корректировалась и нуждается в усовершенствовании, чтобы соответствовать требованиям времени, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Еще одним важным нововведением стало снятие запрета на перестрахование рисков по ОСАГО. На сегодня это единственный вид имущественного страхования, риски по которому не перестраховываются. Между тем за годы действия федерального закона об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев объём собираемых страховщиками премий увеличился почти в 10 раз.

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