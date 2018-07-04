Приморский океанариум поднял цены в канун летних каникул

Приморский океанариум. Фото: ИА PrimaMedia

Учреждение отказалось от скидок на проход в будние дни и понизило возрастную планку для бесплатных билетов

4 июля, PrimaMedia. Разгар летнего отдыха в Приморье омрачился поднятием цен на входные билеты в Приморский океанариум. Цена взрослого билета, включающего в себя проход к экспозиции и в дельфинарий, составляет теперь 1200 рублей, а детского — 600 рублей. Кроме того, были отменены льготы на посещение океанариума в будние дни и понижен возраст детей, имеющих право бесплатного входа, сообщает ИА PrimaMedia.

Со слов работников океанариума, цены на вход повысились еще в середине мая, однако Приморский океанариум опубликовал новый прайс в своем официальном инстаграм-аккаунте только на днях. Пост собрал множество комментариев с вопросами и возмущениями родителей.

Ранее стоимость на посещение взрослым человеком экспозиции океанариума и дельфинария в выходные дни составляла 1000 рублей, без дельфинария – 800. По новому прайсу полноценный взрослый билет теперь стоит 1200 рублей, без дельфинов – 1000. Детский билет с посещением и того, и другого прежде стоил 500 рублей, сейчас – 600.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте океанариума, больше не существует скидок на проход в будние дни. Ранее со вторника по пятницу билет в океанариум стоил дешевле на 200 рублей, сейчас же о подобной акции ничего не написано. Работники океанариума по телефону не ответили на вопрос, с чем связаны последние ценовые корректировки, но опровергли версию их причастности к известию о повышении НДС.

Другим нововведением стало понижение планки возраста для ребенка, имеющего право на бесплатный вход. Пару месяцев назад этой привилегией обладали все дошкольники, теперь же без оплаты могут пройти лишь дети младше пяти лет.

Потенциальные посетители океанариума активно комментируют новые цены. Многие жалуются на отсутствие льгот для многодетных семей. По их подсчетам, поход в зрелищное учреждение всей семьей может обойтись в 3-4 тысячи — что немало. Комментируют и понижение возрастной планки: предлагают пользоваться зарубежным опытом, когда льготный билет определяется не возрастом, а высотой ребенка. Этот способ, считают родители, гораздо удобнее, ведь не придется носить с собой различные документы, например, свидетельство о рождении.



Новые цены океанариума. Фото: ИА PrimaMedia

Напомним, Приморский океанариум работает со вторника по воскресенье включительно, имея один выходной — понедельник. Посетить океанариум можно с 10.00 до 20.00. Показательные выступления в дельфинарии проводятся в 11.00 и в 15.00.