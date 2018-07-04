"Отбирают удочки" у рыбаков Дальнего Востока - введен лимит на вылов хвостов. Фото: Александр Лященко

Новые правила ловли рыбы начали действовать с 1 июля

4 июля, PrimaMedia. Для рыболовов-любителей Дальнего Востока введены суточные нормы вылова биоресурсов. Новые правила ловли рыбы начали действовать с 1 июля. Приказом Минсельхоза от 4 июня 2018 года установлено ограничение на количество выловленных "хвостов" как в пресных, так и в морских водоемах, передает ИА AmurMedia.

По мнению законодателей, новая норма должна помочь ограничить промышленный и браконьерский вылов. Нормы подразумевают вылов не более одной суточной нормы при пребывании на водном объекте в течение одних суток. В случае пребывания более суток разрешается увезти с собой не более двух суточных норм. Таким образом, независимо от числа дней пребывания на водоеме свыше суток рыболов может вывезти не более двукратной дневной нормы.

Дальний Восток стал последним рыбопромысловым объектом, где были введены подобные правила. До этого аналогичные нормы начали действовать в других регионах России. При этом, правила вылова по бассейнам были приняты в России в 2008 году и несколько раз менялись. В этом году главным новшеством стало введение суточных норм вылова на "любительских" водоемах. Ранее ограничения по весу и количеству касались только ценных видов рыб, например, лососевых, а также крабов — их добыча разрешалась только по лицензии.

Приказ Минсельхоза, а также список разрешенных видов и норм рыбы можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Стоит отметить, за незаконнуб рыбалку рыболовам грозят немаленькие штрафы. Минимальный из них — административный штраф от 2000 до 5000 рублей с конфискацией снастей и судна, если таковое использовалось в процессе ловли. Если рыбалка ведется на запрещенных территориях или во время нереста, сумма штрафа может составить до 300 тысяч рублей. Для некоторых видом промысла применяются повышающие коэффициенты.

Надеяться на то, что удастся избежать наказания и массово выловить рыбу в "тайных местах" рыбакам не стоит — инспекторы знают все "слабые" точки и наведываются туда практически каждый день.