Россвязь заявила о неспособности операторов выполнять требования пакета Яровой. Фото: ИА SakhalinMedia

Требования "пакета Яровой" выполнять невозможно - Россвязь

Сертифицированных накопителей для хранения данных просто нет

4 июля, PrimaMedia. Операторы связи технически не способны выполнять требования "пакета Яровой", узаконенные 1 июля 2018 года. Накопителей информации для хранения трафика с соответствующей сертификацией на сегодняшний день просто не существует, сообщает ИА SakhalinMedia.

"В системе сертификации в области связи отсутствуют сертификаты соответствия на технические средства накопления голосовой информации для оперативно-разыскных мероприятий", — сообщили в пресс-службе Россвязи газете "Коммерсант". Издание подчеркнуло, что операторов уже предупредили об ответственности за использование несертифицированного оборудования.

Аккредитацию на тестирование такого оборудования имеет только одна организация в России — испытательный центр сертификации и метрологии Центрального научно-исследовательского института связи. Но сертификаты она, как пояснил источник издания в институте, выдавать не может. Процедуру аккредитации для выдачи документов проходят несколько структур, но она завершится не раньше третьего-четвертого квартала 2018 года.

Большая часть требований "пакета Яровой" начала действовать 1 июля. По новым правилам интернет-компании и операторы связи обязаны хранить телефонные разговоры, переписки пользователей, а также фото-, видео— и аудиофайлы до шести месяцев и предоставлять данные по запросу спецслужб.

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