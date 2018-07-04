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Планируется сократить расходы на 61,9 млрд рублей. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Свели дебет с кредитом: Путин утвердил поправки в федеральный бюджет 2018 года

Ожидается, что расходы сократятся, а доходы вырастут

5 июля, PrimaMedia. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Кремля, президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в бюджет 2018 года, передает ИА AmurMedia.

Указ об изменениях в федеральном бюджете президент подписал 4 июля. Данные поправки прошли согласование в Госдуме и Совете Федерации. Таким образом, планируется сократить расходы на 61,9 млрд рублей, а доходы увеличить на 1,815 триллиона рублей.

Полученные средства пустят на дозакупку необходимых в сфере здравоохранения медикаментов, а также на на докапитализацию банков и поддержку автопрома, пишет РИА Новости.

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