Сенаторы Совета Федерации рекомендовали Правительству РФ разработать дополнительные меры по повышению транспортной доступности на ДВ. Фото: Юрий Евдан,ИА PrimaMedia

Александр Шишкин: от транспортной доступности в ДФО зависит будущее всего макрорегиона

Сенаторы Совета Федерации рекомендовали Правительству РФ разработать дополнительные меры по повышению транспортной доступности на ДВ

5 июля, PrimaMedia. Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и его конкурентоспособность зависят от развития транспортной системы и повышения транспортной доступности. Об этом заявил сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин. Сенаторы Совета Федерации из комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провели в Магадане совещание, в ходе которого обсудили актуальные проблемы Севера и Дальнего Востока, — передает собственный корр ИА PrimaMedia из Москвы.

— Транспортная доступность в ДФО — одна из актуальных проблем, от решения которой зависит будущее макрорегиона, его социально-экономическое развитие. В последнее время Правительство РФ сделало решительные шаги по повышению доступности авиатранспорта, в частности будет обнулён НДС на воздушные перевозки, — отметил сенатор Александр Шишкин.

По его словам, намеченную Правительством РФ работу по развитию транспортной доступности необходимо продолжать.

— Нужно развитие малой авиации в регионах ДФО, санитарной авиации. Кроме этого, нужны меры по обновлению воздушных судов. Что касается автомобильного транспорта, то необходимо добиться снижения цены на топливо, предстоит развивать сеть автомобильных дорог и реконструировать дорожно-транспортное покрытие, — сказал Александр Шишкин.

Сенатор добавил, что поддерживает решение участников совещания в Магадане — рекомендовать Правительству РФ разработать механизм, позволяющий компенсировать стоимость проезда в обе стороны к местам отдыха (отпуска) сотрудников малого и среднего бизнеса, работающих в территориях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

— Представители федеральной власти должны слышать регионы и реагировать на обозначаемые проблемы. Магаданская область и другие регионы Дальнего Востока нуждаются в дополнительных авиационных маршрутах и в поддержке федерального бюджета для реконструкции уже существующих аэропортов, — добавил в заключении Александр Шишкин.

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