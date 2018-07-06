Александр Шишкин: Строительство онкологического центра будет начато в этом году

В Совете Федерации прокомментировали решение властей Хабаровского края начать строительство новых медицинских учреждений в регионе. Фото: Максим Мажарин, ИА SakhalinMedia

В Совете Федерации прокомментировали решение властей Хабаровского края начать строительство новых медицинских учреждений в регионе

6 июля, PrimaMedia. Строительство новейшего межрайонного онкологического центра в Комсомольске-на-Амуре будет начато уже в этом году, что соответствует программе социально-экономического развития Хабаровского края. Об этом заявил сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин. Администрация Хабаровского края объявила об аукционе на поиск подрядчиков для строительства трёх новых медицинских учреждений в регионе, — передает собственный корр ИА PrimaMedia из Москвы.

— Строительство новейшего межрайонного онкологического центра будет начато уже в этом году. Работа медучреждения, которое появится в Комсомольске-на-Амуре, охватит все краевые районы инаселённые пункты. Также двери центра будут открыты для жителей других регионов, — сказал Александр Шишкин.

Он отметил, что в Комсомольске-на-Амуре появится и новая станция скорой медицинской помощи. А в Николаевске-на-Амуре построят лечебный корпус центральной районной больницы.

— Строительство онкологического центра и других медицинских объектов предполагает программа социально-экономического развития Хабаровского края до 2025 года, — подчеркнул Александр Шишкин.

Сенатор отметил, что общая стоимость онкологического центра составит 2 миллиарда рублей.

— Закупят новейшее оборудование и будут применять современные методики борьбы с онкозаболеваниями, — сказал Александр Шишкин.