Политика. 10:40

Александр Шишкин: Решение проблемы нелегальной миграции — вопрос безопасности страны

В Совете Федерации прокомментировали итоги совещания, проведённого на Камчатке Секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым

7 июля, PrimaMedia. Решение проблемы нелегальной миграции связано, прежде всего, с вопросом обеспечения безопасности страны. Об этом заявил сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин. Николай Патрушев, Секретарь Совета безопасности РФ, провёл в Петропавловске-Камчатском выездное совещание, — передает собственный корр ИА PrimaMedia из Москвы.

— Проблема нелегальной миграции актуальна для всей России. Дальний Восток в этом смысле выглядит лучше многих регионов РФ, но у нас эта проблема тоже есть. Не позволяет своевременно выдворять нелегалов недостаточное финансирование, а за частую и недоработки на местах, — сказал сенатор Александр Шишкин.

По его словам, решение проблемы нелегальной миграции связано, прежде всего, с вопросом обеспечения безопасности страны.

— Нелегальный труд не так страшен, как трафик наркотиков, оружия, контрабанда, террористическая деятельность. Сегодня нет никаких препятствий тому, чтобы въехать на территорию России легально, но кто-то по каким-то причинам остерегается контрольно-пропускных пунктов, — сказал Александр Шишкин.

Сенатор добавил, что не смотря на существующие сложности, компетентные органы достаточно успешно справляются с проблемой нелегальной миграции на Дальнем Востоке.

— По существующей информации, на 14% сократилось количество незаконно находящихся на Дальнем Востоке иностранных граждан. А количество депортированных, как сообщают представители компетентных ведомств, увеличилось на 10%, — подытожил Александр Шишкин.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Картина дня

Врио губернатора Приморья вступил в предвыборную гонку

06 июля, 20:00

Жаловаться на решения дальневосточных судов станет проще

06 июля, 18:30

Сахалинский "Гидрострой" берет под контроль "Преображенскую базу тралового флота"

06 июля, 17:50

Дожди прекратятся, но погода не порадует приморцев

06 июля, 13:20

У коммунистов в Приморье случился предвыборный фальстарт

06 июля, 14:35

Экс-лидер партии «Родина» в Приморье получил реальный срок
Ассоциация поддержки резидентов Свободного порта Владивосток расширяет географию
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia