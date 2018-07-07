Александр Шишкин: Решение проблемы нелегальной миграции — вопрос безопасности страны

В Совете Федерации прокомментировали итоги совещания, проведённого на Камчатке Секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым

7 июля, PrimaMedia. Решение проблемы нелегальной миграции связано, прежде всего, с вопросом обеспечения безопасности страны. Об этом заявил сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин. Николай Патрушев, Секретарь Совета безопасности РФ, провёл в Петропавловске-Камчатском выездное совещание, — передает собственный корр ИА PrimaMedia из Москвы.

— Проблема нелегальной миграции актуальна для всей России. Дальний Восток в этом смысле выглядит лучше многих регионов РФ, но у нас эта проблема тоже есть. Не позволяет своевременно выдворять нелегалов недостаточное финансирование, а за частую и недоработки на местах, — сказал сенатор Александр Шишкин.

По его словам, решение проблемы нелегальной миграции связано, прежде всего, с вопросом обеспечения безопасности страны.

— Нелегальный труд не так страшен, как трафик наркотиков, оружия, контрабанда, террористическая деятельность. Сегодня нет никаких препятствий тому, чтобы въехать на территорию России легально, но кто-то по каким-то причинам остерегается контрольно-пропускных пунктов, — сказал Александр Шишкин.

Сенатор добавил, что не смотря на существующие сложности, компетентные органы достаточно успешно справляются с проблемой нелегальной миграции на Дальнем Востоке.

— По существующей информации, на 14% сократилось количество незаконно находящихся на Дальнем Востоке иностранных граждан. А количество депортированных, как сообщают представители компетентных ведомств, увеличилось на 10%, — подытожил Александр Шишкин.