Крупный российский продавец бытовой техники и электроники ДНС уйдет с Яндекс.Маркета

ДНС уйдет с Яндекс.Маркет. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Для уведомления об этом компания выбрала социальную сеть Facebook

5 июля, PrimaMedia. Российский ритейлер бытовой техники и электроники сеть магазинов DNS уйдет с 1 августа с крупной торговой площадки в российском интернете Яндекс.Маркет. Об этом генеральный директор DNS Digital Store и основатель компании Дмитрий Алексеев объявил на своей странице в социальной сети Facebook. В качестве причин г-н Алексеев назвал бессмысленность нахождения в агрегаторе "тысячи мелких компаний", работающих по серым схемам. Сам Яндекс.Маркет выразил сожаление, что партнер выбрал социальную сеть для такого уведомления и заявил, что обвинения в несоблюдении законодательства в адрес компаний, которые размещаются на сервисе, неприемлемы, сообщает ИА PrimaMedia.

"Все течет, все изменяется. Рынок БТиЭ (бытовой техники и электроники – прим. редакции) меняется на наших глазах, — пишет на своей странице Дмитрий Алексеев. — Когда нужен и полезен агрегатор? Когда есть множество предложений на рынке и необходимо средство разобраться в них. Скажем, Алибаба нужен для того, чтобы получить доступ к миллионам самых различных мелких и средних китайских производителей. Агрегаторы такси нужны для того, чтобы объединить тысячи частных такси. Booking нужен, чтобы в одном месте представить тысячи различных отелей. Но зачем жителю Владивостока агрегатор авиакомпаний, когда из Москвы к нам летает только Аэрофлот, а добавление S7 перекрывает рынок на 80+ процентов. Посредник будет только путать клиента. Вот и на рынке БТиЭ настал момент, когда в М.Видео собрали 30% рынка, а их нет на Маркете, как там нет и Ситилинка, и Юлмарта. Клиент, заходя на Маркет, видит заведомо только часть рынка, причем без сильнейших игроков".

Далее г-н Алексеев упрекнул Яндекс.Маркет в том, что он работает с не совсем порядочными с точки зрения закона компаниями, которых многие называют "серыми дилерами". "Зато, к сожалению, Маркет фактически превратился в агрегатор тысячи мелких компаний — пишет г-н Алексеев. — Это действительно сейчас стал малый бизнес, ибо весь крупный бизнес обелился и контролируется государством. ДНС лишний на этом празднике жизни. Кроме того, смешно, но последней каплей по уходу с Маркета стало то, что нас отключили. “Умные” алгоритмы Яндекса решили, что сайт ДНС недостаточно надежен для покупателя. А почему бы и не отключить автоматом крупнейшего клиента в БТиЭ, это же проще чем разобраться, что есть нюансы в работе крупного портала и специально сделанного под Маркет сайта".

При этом другой брэнд ГК ДНС "Технопоинт" остается на Маркете. По данным аналитики, он получает значительную часть трафика на свой сайт именно с Яндекс Маркета. О "Технопоинте" г-н Алексеев в своем посте не упомянул.

Первое уведомление о прекращении сотрудничества от DNS Яндекс.Маркет получил через Facebook, сообщили в пресс-службе маркетплейса. "Мы сожалеем, что партнер выбрал именно такой вариант для общения, — говорится в официальном комментарии пресс-службы Яндекс.Маркета, который получила редакция ИА PrimaMedia. — Яндекс.Маркет развивает и поддерживает конкуренцию, предоставляя площадку для производителей, крупного и малого бизнеса. Мы считаем обвинение в несоблюдении законодательства со стороны DNS в адрес конкурентов, которые размещаются на нашем сервисе, неприемлемым.

На Яндекс.Маркете по-прежнему размещаются крупнейшие сети бытовой техники и электроники, это легко проверить. В целом, на Яндекс.Маркете размешаются около 25 000 магазинов, поэтому наши пользователи всегда смогут выбрать на нашей площадке необходимые товары по лучшим ценам.

Яндекс.Маркет следит за качеством товаров и магазинов, которые размещаются на нашей площадке, чтобы пользователь мог получить лучший сервис. Мы даем равные возможности всем партнерам, но всегда проверяем партнеров службой контроля качества, отключая ненадежные магазины, вне зависимости от их размера".

Представитель М.Видео Валерия Андреева в разговоре с корр. ИА PrimaMedia подтвердила, что М.Видео действительно не присутствует в Яндекс.Маркете с начала 2018 года. "До этого компания имела размещения на "нулевых ставках", то есть, без дополнительных инвестиций в продвижение в выдачах, в таком же формате сейчас продолжает размещение Эльдорадо, — заявила г-жа Андреева ИА PrimaMedia. — М.Видео в 2017 году нарастила онлайн-продажи на 41% по итогам 2017 года – втрое быстрее рынка, что позволило компании почти на треть увеличить свою долю в интернет-продажах бытовой электроники. По итогам первого квартала 2018 года онлайн-продажи компании выросли на 82%, также выше, чем в среднем по рынку, каждый пятый рубль компания зарабатывает онлайн".

Пост в социальной сети вызвал массу комментариев. Николай Михайлов, исполнительный директор "Pipeline — рост продаж в B2B" в комментариях к словам Алексеева написал, что плюс Яндекса в том, что можно найти товар и сравнить его. "После этого я ищу его через гугл, Яндекс и на популярных сайтах ДНС, М.видео и т.д. Но все равно покупаю через поиск в Яндекс. Потому что разница на один и тот же товар только в цене", — считает Михайлов (орфография сохранена).

Пользователь Владимир Кудинов: "Ситилинк, М.Видео, Эльдорадо, Пульт, Холодильник, Юлмарт – все, как и были, так и есть. Да, присутствуют мелкие игроки, но это конкурентная среда".