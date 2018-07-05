Некурящих сотрудников предложили поощрять. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Премии за ЗОЖ предложили давать некурящим сотрудникам в России

Максим Топилин призывает работодателей поощрять сотрудников, которые рационально используют рабочее время

5 июля, PrimaMedia. Рациональное использование рабочего времени вместо перекуров должно быть премировано – считает министр труда и социальной защиты Максим Топилин, предложив работодателям поощрять некурящих сотрудников, передает ИА AmurMedia.

— Работодатель может спокойно учитывать это при премировании. При стимулировании давать больше денег тем, кто не курит, — отметил Максим Топилин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам министра, в будущем россияне, вполне возможно, будут меньше работать. В связи с автоматизацией труда, рабочая сила становится не так актуальна и трудовую неделю можно сократить с пяти дней до четырех.

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