Премии за ЗОЖ предложили давать некурящим сотрудникам в России

5 июля, PrimaMedia. Рациональное использование рабочего времени вместо перекуров должно быть премировано – считает министр труда и социальной защиты Максим Топилин, предложив работодателям поощрять некурящих сотрудников, передает ИА AmurMedia.
— Работодатель может спокойно учитывать это при премировании. При стимулировании давать больше денег тем, кто не курит, — отметил Максим Топилин в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По словам министра, в будущем россияне, вполне возможно, будут меньше работать. В связи с автоматизацией труда, рабочая сила становится не так актуальна и трудовую неделю можно сократить с пяти дней до четырех.