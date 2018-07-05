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Круче амнистии: на волю выйдут 100 тысяч российских заключенных

Документ прорабатывался 10 лет

5 июля, PrimaMedia. Законопроект, внесенный в Госдуму еще в 2008 году, но принятый парламентариями только в 2018-м подписал Владимир Путин. Росписью пера он принял "тюремную реформу" и освободил из под стражи до 100 тысяч заключенных, передает ИА AmurMedia.

Документ, одобренный Совфедом опубликован на официальном портале правовой информации.

Иностранные СМИ назвали проект, который сокращает сроки наказания за счет пребывания подозреваемого в СИЗО, — аналогом амнистии. Один из его авторов, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, говорил о том, что данный закон – "круче амнистии", поскольку он работает не только в прошлое, но и в будущее.

BBC перечислила основные пункты реформы: один день в СИЗО теперь приравнивается к полутора дням колонии общего режима и воспитательной. Двум дням при отбывании наказания в колонии-поселении. Одному дню для заключенных колоний строгого и особо режима.

Один день СИЗО также засчитают: за полтора дня при отбывании наказания в дисциплинарном батальоне , два дня принудительных и три дня исправительных работ.

Поблажки не будут распространяться на осужденных за тяжкие преступления: оборот наркотиков, терроризм, госизмена, захват заложников, шпионаж.

Общественно наблюдательная комиссия Москвы уже подсчитала: новый закон досрочно освободит из-под стражи более 100 тысяч осужденных. Это те люди, срок которых уже засчитывает время пребывания в СИЗО, но по старым формулам.

Госбюджет после освобождения сэкономит десятки миллиардов бюджетных средств.

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