Лучший в мире протеиновый рис и тропики: Андрей Тарасенко рассказал Путину про Приморье

Встреча Владимира Путина с Андреем Тарасенко. Фото: Пресс-служба Кремля

Врио губернатора пожаловался президенту РФ на угрозу передела в крабовом промысле и попросил помощи по жилью детям-сиротам

5 июля, PrimaMedia. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андреем Тарасенко и расспросил его о первоочередных задачах. Глава края рассказал, что в регионе тропики, которые позволяют развивать сельское хозяйство. В частности, Тарасенко заявил, что в Приморье сейчас лучший в мире рис, состоящий более чем на 60% из протеина. Также он пожаловался президенту на угрозу перераспределения значительной части квот на добычу крабов и попросил помощи по обеспечению жильем детей-сирот. Стенограмма накануне, 4 июля, появилась на сайте Кремля, сообщает ИА PrimaMedia.

"Комплексная оценка социально-экономического развития Приморского края в целом держится на удовлетворительной планке. Было небольшое падение где-то в 2013 году, потом постоянный рост", — оценил Владимир Путин и предложил поговорить о первоочередных проблемах: "Отдельные отрасли, причём ключевые для края, являются для Вас не чужими, хорошо разбираетесь в этом".

По словам Андрея Тарасенко, самое главное для него – поднять платёжеспособность населения. А для этого требуется поднять то производство, которое было утеряно, и не потерять то, что уже сегодня есть.

"Поэтому самое главное – это портовое хозяйство, которое мы обновляем и развиваем, и двигаемся вперёд, приводим к стандартам для того, чтобы хотя бы увидеть тот задел, который вырабатывается, чтобы он был единым для всех, а не так, что один платит 3 рубля, а другой платит… Я проверил: за перевалку тонны угля у одного 45 я получаю, а у другого получаю 0,17. Спрашиваю: "Почему? Надо сбивать, уголь для всех одинаково стоит". А потому, что один берет, 9 долларов платит открыто и 9 – за какие-то услуги. В результате у меня эти девять уходят. Сейчас это привожу в соответствие, заставляю, чтобы все одинаково трудились", — рассказал врио губернатора.

Другое направление – это сельское хозяйство. И здесь Андрей Тарасенко видит перспективы в реализации мяса, продуктов растениеводства в Китай и Южную Корею. Развитию сельского хозяйства, по его словам, способствуют очень хорошие, оригинальные условия. Так, оказалось, что в Приморье есть тропики, которые позволяют выращивать уникальный рис.

"У меня рис самый лучший в мире, на выставке победил, потому что в нем 63% протеина. Такого риса нигде в мире нет, как у нас выращивается, – такие условия хорошие: тропики – они дают такой интересный, красивый результат", — приводятся слова Тарасенко на сайте президента.

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Кремля Встреча Владимира Путина с Андреем Тарасенко. Фото: Пресс-служба Кремля Андрей Тарасенко. Фото: Пресс-служба Кремля 1 / 3

Рыбная отрасль тоже перспективная, но здесь есть проблемы. Глава региона высказал опасение по поводу обсуждаемых сегодня инициатив по выставлению до 50% квот на добычу крабов на аукционы. По оценке Тарасенко, в случае реализации этой инициативы, рыбохозяйственный комплекс региона столкнется с серьезными экономическими проблемами, а социальное положение рыбацких поселков значительно ухудшится.

Также он рассказал о кадровой проблеме в муниципалитетах: "Иногда приезжаешь в посёлок, там детский садик и так далее. А у меня не хватает 50% врачей, 50% преподавателей. Поэтому я разговариваю сейчас и с правительством, чтобы мне хотя бы во всех университетах и институтах давали квоту для Приморского края в бюджете, чтобы приезжали и учились".

И, последний момент, болезненный для Приморья и уже перетекший на улицу – обеспечение жильем детей-сирот. Напомним, 13 июня шесть выходцев из детских домов разбили на центральной площади Владивостока палатку и объявили голодовку с требованием выдать им гарантированное законом жилье. Сейчас в списке на получение квартиры в Приморье стоят 7040 детей-сирот. В минувшие выходные в краевой столице прошел митинг.

"И дети-сироты – самое главное, конечно, это проблема с детьми-сиротами: 7 тысяч человек таких у нас. Мы нашли одну хорошую схему, хотел бы попросить у Вас [поддержки в этом вопросе]", — обратился Тарасенко к Путину.

Президент предложил об этом вопросе поговорить подробнее.