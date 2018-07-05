У района Патрокл во Владивостоке появились собственные стикеры для Telegram. Фото: patrokl.info

У района Патрокл во Владивостоке появились собственные стикеры для Telegram

Автором нового набора стала иллюстратор Екатерина Титова (ФОТО)

5 июля, PrimaMedia. Вдохновляясь опытом PrimaMedia с тематическими локальными стикерами было решено разработать стикеры района Патрокл во Владивостоке. Автором нового набора стикеров стала иллюстратор Екатерина Титова.

Несмотря на безуспешные попытки блокировки мессенджера Telegram в России он остается популярным и новости этого сайта оперативно можно читать именно в нем.

Район уникален своим расположением, экологической чистотой (ведь проблему с канализацией в озере мы почти решили) и красотой природы.

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Работы Екатерины отличаются особым стилем, а тематика передает атмосферу нашего морского города и края, именно поэтому они уже нашли отражение в сувенирной продукции, одежде и других носителях.

В 26 стикерах "#ЛюблюПатрокл" представлено две серии — эмоции, выраженные представителями местной фауны (чайка, фазан, краб и прочие) и слоганы по видам время провождения (велосипед, прогулки, SUP, купание и т.д.).

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Чтобы установить стикеры в Telegram нужно открыть ссылку t.me/addstickers/patrokl (если у вас работает VPN/Proxy) или t-do.ru/addstickers/patrokl (если первая ссылка у вас не работает).

Напомним, что милые и добрые стикеры от PrimaMedia, отображающие приморский колорит, стали доступны пользователям Telegram с ноября 2016 года. Среди выпущенных рисунков такие символы Владивостока и Приморья, как морская звезда, маяк, за прототип которого взят Токаревский, Русский мост в облаках и гребешок. Автор стикеров — художник Степан Юрьев, занимающийся разработкой персонажей для компьютерных игр во владивостокской студии Game Forest.

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Как появились добрые и милые стикеры PrimaMedia для Telegram

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