У района Патрокл во Владивостоке появились собственные стикеры для Telegram. Фото: patrokl.info

Автором нового набора стала иллюстратор Екатерина Титова (ФОТО)

5 июля, PrimaMedia. Вдохновляясь опытом PrimaMedia с тематическими локальными стикерами было решено разработать стикеры района Патрокл во Владивостоке. Автором нового набора стикеров стала иллюстратор Екатерина Титова.

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Район уникален своим расположением, экологической чистотой (ведь проблему с канализацией в озере мы почти решили) и красотой природы.

У района Патрокл во Владивостоке появились собственные стикеры для Telegram. Фото: patrokl.info У района Патрокл во Владивостоке появились собственные стикеры для Telegram. Фото: patrokl.info У района Патрокл во Владивостоке появились собственные стикеры для Telegram. Фото: patrokl.info У района Патрокл во Владивостоке появились собственные стикеры для Telegram. Фото: patrokl.info У района Патрокл во Владивостоке появились собственные стикеры для Telegram. Фото: patrokl.info 1 / 5

Работы Екатерины отличаются особым стилем, а тематика передает атмосферу нашего морского города и края, именно поэтому они уже нашли отражение в сувенирной продукции, одежде и других носителях.

В 26 стикерах "#ЛюблюПатрокл" представлено две серии — эмоции, выраженные представителями местной фауны (чайка, фазан, краб и прочие) и слоганы по видам время провождения (велосипед, прогулки, SUP, купание и т.д.).

У района Патрокл во Владивостоке появились собственные стикеры для Telegram. Фото: patrokl.info У района Патрокл во Владивостоке появились собственные стикеры для Telegram. Фото: patrokl.info У района Патрокл во Владивостоке появились собственные стикеры для Telegram. Фото: patrokl.info У района Патрокл во Владивостоке появились собственные стикеры для Telegram. Фото: patrokl.info 1 / 4

Чтобы установить стикеры в Telegram нужно открыть ссылку t.me/addstickers/patrokl (если у вас работает VPN/Proxy) или t-do.ru/addstickers/patrokl (если первая ссылка у вас не работает).

Напомним, что милые и добрые стикеры от PrimaMedia, отображающие приморский колорит, стали доступны пользователям Telegram с ноября 2016 года. Среди выпущенных рисунков такие символы Владивостока и Приморья, как морская звезда, маяк, за прототип которого взят Токаревский, Русский мост в облаках и гребешок. Автор стикеров — художник Степан Юрьев, занимающийся разработкой персонажей для компьютерных игр во владивостокской студии Game Forest.