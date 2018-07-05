На выходных во Владивостоке будет без дождей, но и нежарко. Фото: ИА PrimaMedia

На выходных во Владивостоке будет без дождей, но и нежарко

Повезет ли Приморью с погодой на выходные, рассказали синоптики

5 июля, PrimaMedia. В предстоящие выходные дни во Владивостоке ожидается без осадков, но и не жарко. Ночью +10…+13 °С, днем +14…+17 °С, в пригороде на 3–5 градусов теплее. На территории Приморского края дождей тоже не ожидается. В ночные часы свежо, +8…+13 °С, на северо-востоке и востоке вовсе +2…+7 °С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

В субботу северо-восточные потоки принесут относительно холодный воздух. Днем в континентальных районах тёплая, но без изнуряющей жары погода, +19…+25 °С. На побережье прохладней, +10…+18 °С.

В воскресенье в нижней тропосфере произойдёт смена воздушных потоков на южные, на Приморье станет поступать более тёплый воздух. Температурный фон повысится на 1–3 градуса. Во Владивостоке в выходные без осадков, но не жарко.

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