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Доллар по 68 рублей предсказали в Минэкономразвития

Такой плановый расчет ведомства

5 июля, PrimaMedia. Российское Министерство экономического развития рассчитало стоимость доллара на ближайшие шесть лет. Так, по прогнозам министерства, к концу полномочий президента Путина курс американской валюты составит 68 рублей, передает ИА AmurMedia.

Сведения о росте американского доллара содержатся в опубликованном министерством прогнозе социально-экономического развития.

Первая цена в нем — 60,8 рублей за доллар – средний курс 2018 года, в 2019 году американская валюта прибавит почти 2,5 рубля, в 2020-м будет стоить 63,8 рублей, в 2021-ом — 64 рубля. Такими темпами в 20204 году курс составит 68 рублей.

Причины роста в ведомстве объясняют так: доллар крепнет из-за высоких темпов экономики США, а рубль слабеет за счет глобального давления на валюты развивающихся стран. Санкции остаются в стороне от процесса. На настроения инвесторов они уже не влияют. Незначительный эффект окажет на обменный курс рубля падение цен на нефть.

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