7-летний "горячий" вопрос с водоснабжением решили в приморском поселке Трудовое

В поселке Трудовое налажено горячее водоснабжение в межотопительный сезон. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Как только заканчивался отопительный сезон, жители поселка оставались без горячей воды

5 июля, PrimaMedia. При содействии краевых депутатов в поселке Трудовое Владивостокского городского округа налажено горячее водоснабжение в межотопительный сезон. Проблемы с подачей горячей воды в поселке начались еще 7 лет назад, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Законодательного собрания Приморья.

"У нас как отопительный сезон заканчивается — воды горячей нет. Это уже стало как закон жизни", – говорит жительница Трудового Мария Калиниченко. В связи с рядом технологических особенностей горячего водоснабжения дома оставались без горячей воды на весь межотопительный период с начала мая по конец октября. Труднее всего в этой ситуации приходилось семьям с маленькими детьми и старшему поколению. К решению застарелой проблемы пришлось подключиться депутатам — председателю Законодательного собрания Приморского края Александру Ролику и председателю комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Игорю Чемерису.

"Ситуация там была накалена до предела, ко мне было немало обращений от жителей этого района Владивостока, который входит в мой избирательный округ, – вспоминает спикер краевого парламента Александр Ролик. — В прошлом году для решения вопроса пришлось даже подключать прокуратуру".

Летом прошлого года горячее водоснабжение удалось наладить по временной схеме. Жители поселка, встревоженные тем, что в этом году ситуация может повториться, вновь пришли на прием к депутатам от территории с тем же вопросом.

"Ко мне обращались многие жители поселка, особенно старшее поколение, как к председателю ветеранского объединения, не будет ли летом опять отключена горячая вода. Хотя мы все здесь знаем, что летом горячей воды у нас уже несколько лет нет, — говорит председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поселка Трудовое Петр Степанов. — Поэтому я вынужден был обратиться к нашему депутату Александру Ролику. Он в прошлом году сумел решить вопрос, и мы верили, что и в этом году нам поможет".

Председателем Законодательного собрания вопрос с горячим водоснабжением в Трудовом был взят на личный контроль. Для решения проблемы направлены соответствующие запросы в органы исполнительной власти края и города, проведены рабочие встречи.

Совместными усилиями депутатов, мэра Владивостока Виталия Веркеенко, вице-губернатора Приморского края Гагика Захаряна проблему удалось решить. 3 июля Трудовое было обеспечено горячей водой.

Как отмечает пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на слова вице-губернатора Приморья Гагика Захаряна, ремонтные работы на котельной и тепловых сетях в поселке завершены. Благодаря модернизации схемы теплоснабжения протяженностью 3,5 км впервые за семь лет горячая вода от котельной №61 будет подаваться в 39 многоквартирных домов, в которых проживает 40 тысяч человек.

При реконструкции системы теплоснабжения использовано современное оборудование. В частности, для изоляции новых труб применены высокоэффективные изоляционные материалы, что позволит сократить теплопотери и продлить срок службы трубопроводов, повысить надежность теплоснабжения микрорайона и качество предоставления услуг.

"Думаю, что без поддержки депутатов нам не удалось бы решить этот вопрос. Я хочу сказать им спасибо", – говорит жительница поселка Валентина Заречная. На прошедшем заседании Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поселка Трудовое добрые слова в адрес народных представителей в краевом парламенте и всех, кто помог в решении острого вопроса, также сказали и другие члены ветеранского объединения поселка".