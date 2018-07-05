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Сами виноваты: Яндекс прокомментировал утечку данных Google Docs

Данные документов, в том числе персональные сведения стали доступны в поиске

5 июля, PrimaMedia. Документы и сведения, которые хранились на дисках Google Docs попали в выдачу поисковой системы Яндекс, передает ИА AmurMedia

По данным сайта RNS, в Яндексе проблему признали, о ее существовании знают. Но, по словам представителей компании, обнародованы были лишь те сведения, которые никто не защитил специальными настройками приватности.

"Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, "Яндекс" не индексирует", — приводит слова представителей поисковика агентство.

Другими словами, индексироваться начали те файлы, которые пользователи передавали друг другу по открытой ссылке. Доступ для их скачивания или просмотра был разрешен без ввода паролей.

Поэтому обвинить компанию в утечке данных нельзя, уверены эксперты.

Тем не менее, до выяснения обстоятельств Яндекс приостановил выдачу результатов по Google Docs.

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