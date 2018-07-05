"Летный бум": жители Владивостока массово улетают в Корею и Китай

Прирост пассажиропотока по международным направлениям увеличился на 50%. Фото: ИА PrimaMedia

Прирост пассажиропотока по международным направлениям увеличился на 50%

5 июля, PrimaMedia. Международный пассажиропоток в аэропорту Владивостока в июне достиг рекорда — за месяц на международных авиалиниях обслужено почти 100 тысяч пассажиров. Прирост составил 50% по сравнению с июнем 2017 года. При этом на южнокорейском направлении он увеличился на 84%, на рейсах в Китай и Юго-Восточную Азию +17%, а на японском направлении +12%. Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока обеспечили рейсы из Владивостока в Сеул, Пекин и Камрань, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Владивосток.

Воздушная гавань столицы Приморья обслужила рекордное число международных пассажиров по итогам июня и первого полугодия 2018 года. За 6 месяцев 2018 года услугами аэропорта воспользовались более 1,1 млн человек, что на 18% больше по сравнению с показателями за аналогичный период 2017 года. В июне пассажиропоток вырос на 16% и составил более 232 тысяч пассажиров.

Международный пассажиропоток в июне достиг рекорда — за месяц на международных авиалиниях обслужено почти 100 тысяч пассажиров.

На внутренних направлениях пассажиропоток составил более 133 тысяч человек. Лидерами по динамике роста пассажиропотока в июне стали направления: Преображение — рост почти в четыре раза, Санкт-Петербург (+31%) и Якутск (+29%).

Значительным событием июня стал приход во Владивосток новой авиакомпании Eastar Jet, которая открыла рейс из Сеула. Кроме того, маршрутная сеть аэропорта пополнилась новым направлением – Муан (Кванджу), который стал шестым по счету городом Южной Кореи, связанным авиасообщением с Владивостоком. Также в июне был возобновлен регулярный рейс авиакомпании China Southern по маршруту Шэньян-Владивосток.