Благодарность губернатора коллективу "Восточного Порта". Фото: пресс-служба "Восточного Порта"

Сотрудники «Восточного Порта» получили высокие награды в честь профессионального праздника

Портовикам вручили почетные грамоты и благодарственные письма

5 июля, PrimaMedia. Более 100 портовиков отмечены наградами за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм по случаю Дня работников морского и речного флота, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе крупнейшего в России специализированного порта с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящего в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания".

Благодарностью губернатора Приморского края глава региона Андрей Тарасенко отметил коллектив АО "Восточный Порт" на торжественном собрании, посвященном профессиональному празднику.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко поздравил и наградил портовиков

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко поздравил и наградил портовиков. Фото: пресс-служба "Восточного Порта"

24 сотрудника АО "Восточный Порт" получили награды на мероприятии в честь Дня работников морского и речного флота во Врангеле. Портовиков поздравили: врио губернатора региона Андрей Тарасенко, глава Находки Борис Гладких, депутат Государственной думы РФ Виктория Николаева, председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, председатель думы Находки Александр Киселев.

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Гости вручили портовикам почетные грамоты и благодарственные письма, отметив достойный вклад каждого в развитие города и Приморского края.

82 передовика производства удостоены почетных грамот и благодарностей АО "Восточный Порт" за личный вклад в развитие предприятия.

"Достижения "Восточного Порта" — результат ежедневного труда и высокого профессионализма коллектива. На предприятии сегодня работают более 1800 человек — жители Находкинского городского округа и других городов и районов Приморья. С вводом в эксплуатацию Третьей очереди специализированного угольного терминала будет создано более 500 дополнительных рабочих мест в регионе", — отметил управляющий директор АО "Восточный Порт" Анатолий Лазарев.

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