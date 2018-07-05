Андрей Тарасенко – Владимиру Путину: Крабовые аукционы оголят экономику Приморья

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края. Фото: пресс-служба президента РФ

По оценке главы региона, у приморских рыбаков нет денег для участия в торгах, но фискальную нагрузку на рыбопромышлеников увеличить можно

5 июля, PrimaMedia. Мнение о негативном эффекте от изъятия у нынешних пользователей значительной части квот на добычу крабов в ходе рабочей встречи 4 июля высказал президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на стенограмму, размещенную на сайте kremlin.ru. Глава региона уверен, что рыбопромысловые компании края не смогут найти средства на то, чтобы еще раз приобрести права на промысел биоресурсов на аукционах (все закрепленные сегодня за бизнесом доли крабовых квот были приобретены на торгах в начале 2000-х годов – ред.). Для пополнения же бюджета за счет рыбопромышленников, считает Тарасенко, лучше использовать механизм увеличения фискальной нагрузки на отрасль.

Как сообщил Андрей Тарасенко главе государства, сегодня небольшие доли крабовых квот есть у многих приморских компаний, базирующихся, в том числе, и в прибрежных поселках. Изъятие у бизнеса части ресурсной базы неизбежно негативно скажется на социально-экономическом положении этих населенных пунктов. Кроме того, ухудшение экономики рыбопромысловых предприятий снизит налоговые поступления в бюджет региона, отметил врио губернатора.

"Надо поднимать, к примеру, налог, поднимать плату (за пользование водными биоресурсами – ред.). Согласен, что это надо сегодня делать, но забирать и отдавать (крабовые квоты – ред.) на новый аукцион – нельзя", — высказал свою позицию Андрей Тарасенко.

Напомним, что 3 июля руководители крупнейших ассоциаций рыбопромышленников, представляющих все "рыбные" регионы России, обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить изменения базовых основ отраслевого законодательства — так называемого "исторического принципа" распределения прав доступа к промысловым ресурсам. По мнению авторов и подписантов открытого письма главе государства, предполагаемое изъятие значительной доли квот на добычу крабов может поставить отрасль на грань глубокого инвестиционного провала и полномасштабного экономического кризиса.

Идея изъять крабовые квоты из действия так называемого "исторического принципа" и еще раз продать на аукционах была изложена в письме президенту РФ еще в ноябре 2017 года. Отрасль предсказуемо ответила резким неприятием "аукционных инициатив", закрепив свою позицию в решении IV Съезда рыбаков (прошел Москве в феврале 2018 года). Рыбопромышленников поддержал ряд руководителей приморских регионов ДФО и СЗФО — врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

— От себя лично и от имени всех рыбаков Приморья хочу поблагодарить Андрея Владимировича Тарасенко за то внимание, которое он уделяет рыбохозяйственному комплексу края, и за его последовательную позицию по острым для рыбаков вопросам, — прокомментировал встречу врио губернатора с главой государства 4 июля президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов. — Андрей Владимирович первым из губернаторов "рыбацких" регионов направил письмо президенту РФ с просьбой сохранить "исторический принцип" в распределении крабовых квот. Несмотря на то, что "аукционные инициативы" были рассмотрены высшим руководством правительства РФ вплоть до премьер-министра, и у правительства уже сформировалось определенное мнение, Андрей Владимирович все равно на встрече с президентом остался верен своей позиции, которая защищает наших рыбаков.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, 21 июня инициатива по выводу части крабовых квот из действия "исторического принципа" рассматривалось на совещании у курирующего АПК и рыболовство вице-премьера Алексея Гордеева. За аукционы, сообщают участники совещания, краба высказались представители ФАС и ФСБ, а также представитель "Русской рыбопромышленной компании" (РРПК была единственной компанией, приглашенной на совещание у вице-премьера, остальное отраслевое сообщество представляли руководители ассоциаций). А 22 июня вопрос рассматривался у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, причем без участия представителей отраслевого сообщества и прессы.

Ссылаясь на источники в кабмине, отраслевые СМИ сообщали, что правительство рассматривало два варианта изъятия половины крабовых квот из "исторического принципа": продажа 50% квот на аукционе с условием для победителей построить новые краболовные суда или же продажа 30% квот на аукционе безо всяких обременений и включение 20% крабовых ресурсов в программу так называемых "инвестиционных квот", при которой предприятие может рассчитывать на соответствующую долю квоты после введения в эксплуатацию нового судна или берегового предприятия.

Авторы упомянутого открытого письма президенту от 3 июля отмечают, что правительство, скорее всего, склоняется ко второму варианту – то есть к повторной продаже части крабовых квот на аукционах и передачи 20% ресурса на инвестиционные цели.