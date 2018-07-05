Владивостокскую крепость посетили чиновники и депутаты. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Владивостокской крепости быть! Чиновники и депутаты устроили себе бесплатную экскурсию

Фортификационные сооружения на Русском острове предлагают объединить в единый туристический маршрут (ФОТО)

5 июля, PrimaMedia. Часть объектов Владивостокской крепости, расположенных на Саперном полуострове Русского острова, хотят включить в единый туристический маршрут. Осмотреть несколько укреплений и оценить их состояние 4 июля решили городские чиновники и депутаты в рамках выездного совещания под руководством мэра Владивостока Виталия Веркеенко. Пристальному вниманию подверглись Новосильцевская, Поспеловская и Великокняжеская батареи и форт Поспелова. В планах был и форт №12, но на него не хватило времени, сообщает ИА PrimaMedia.

Новосильцевская батарея, расположенная на одноименном мысе Русского острова — одна из 54 береговых батарей Владивостокской крепости, отреставрирована за счет федерального бюджета к саммиту АТЭС, рядом поселок Поспелова и Поспеловская оборонительная группа Владивостокской крепости. Объект федерального значения, памятник истории культуры.

"Если есть время, приглашаю взглянуть поближе", — этими словами пригласили всех гостей к осмотру первого выбранного объекта. Стоит отметить, что за счет того, что не так давно данный объект был восстановлен, сюда не иссякают толпы туристов. Их не пугает плохая дорога, туманы и ветра, жажда знаний – намного сильнее.

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— Наши туристы – это не только иностранцы, но и жители других регионов России, — рассказал во время осмотра экскурсовод-организатор Артур Романенко. – Владивостокской крепостью интересуются и взрослые, и дети, но привлекают их не красивые виды заливов, а именно историческая составляющая.

Оно и не удивительно, ведь Владивостокская крепость – уникальный фортификационный комплекс, аналогов которому в мире нет.

— Раньше был единый экскурсионный маршрут, который включал ряд объектов – это Новосильцевская батарея, форт Поспелова, Поспеловская батарея на мысу Поспелова и батарея Н, — поделилась эксперт в области государственной историко-культурной экспертизы Анна Мялк. — Самое ценное в этом комплексе – это сохранность сооружений, которые в свое время составляли единую инфраструктуру. Раньше все эти постройки можно было обойти во время пешей экскурсии. Начиналась она от причала мыса Поспелова, батареи Поспелова. Потом люди пешком шли по крепостной дороге сюда, на Новосильцевскую батарею, затем вдоль оборонительного вала и батареи Н их путь лежал на форт Поспелова, где экскурсия и заканчивалась. Время в пути занимало где-то 2-3 часа.

По словам Анны Вадимовны, во время строительства моста крепостные дороги, которые соединяли все эти объекты, были перерезаны. Восстановить маршрут в первозданном виде уже не получится, но есть возможность проложить новый, который будет немного отличаться от того, что был ранее.

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— Создание такого маршрута может стать одним из первых этапов запуска туристических маршрутов по объектам Владивостокской крепости, которые очень хорошо сохранились и имеют практически прямую доступность и большую степень готовности, — отметил глава Владивостока Виталий Веркеенко.

Мэр рассказал, что проект развития Владивостокской крепости внесен в программу развития Приморского края до 2024 года, в связи с чем, сейчас ведется активная работа с Центром стратегических разработок по созданию концепции, которая позволит включить этот проект в федеральные целевые программы.

— Вы знаете, что у нас сейчас разрабатывается программа развития туризма во Владивостоке и есть несколько стратегических объектов, которые станут значимыми туристическими. В этом ключе мы рассматриваем Владивостокскую крепость, которая позволит притягивать туристов не только из других регионов России, но и из Азии, — подчеркнул Виталий Веркеенко. – Кроме этого, Владивостокская крепость, построенная в свое время за 4% золотого запаса Российской империи – это уникальнейший комплекс, который может стать знаковым объектом туризма, помочь воспитать патриотизм в подрастающем поколении, а также сохранить исторические традиции Владивостока и в целом войти в список объектов ЮНЕСКО.

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"Владивостокской крепости быть!", — такими словами завершил встречу мэр Владивостока.

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