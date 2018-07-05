Допускать родственников пациентов в реанимацию обяжут законодательно

Реанимация. Фото: Юлия Пушкина, ИА PrimaMedia

Новый законопроект еще больше гуманизирует отношения в сфере медицины, считает секретарь Приморского отделения ЕР Валентин Шуматов

5 июля, PrimaMedia. Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, разрешающий членам семьи посещать пациентов, находящихся в реанимации. Изменения, которые вносятся в часть 1 статьи 79 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", обеспечивают возможность посещения родителями, иными членами семьи, законными представителями пациента отделений реанимации и интенсивной терапии при оказании больному стационарной медицинской помощи. При этом порядок посещения должен устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии "Единая Россия".

Член комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель направления партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Николай Герасименко, внесший на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, подчеркнул, что принятия этого важного законопроекта ожидают миллионы людей.

"Неоднократно обращались по поводу допуска родственников в отделения реанимации и интенсивной терапии общественные и пациентские организации, деятели искусства и культуры", – отметил он.

По словам парламентария, сегодня доступ практически ограничен, так как в законе написано, что медучреждения должны создавать условия для посещения, но обязанности разрешить посещения нет.

"Все отдается на откуп главного врача и заведующего отделением реанимации. Поэтому в одних отделениях допускают, например, у нас есть такое понятие, как "открытая реанимация", а в других – нет. Данный законопроект позволит упорядочить этот процесс и введет обязанность медицинской организации допускать пребывание родственников в реанимации", – пояснил Герасименко, отметив, что порядок посещения будет определяться нормативным актом Минздрава России.

Очень важным шагом с точки зрения еще большей гуманизации отношений в сфере медицины назвал принятие нового законопроекта секретарь Приморского регионального отделения партии "Единая Россия", профессор по кафедре анестезиологии и реаниматологии Валентин Шуматов.

"Новый законопроект – это благо. Поддержка семьи в тяжелые минуты жизни в реанимации очень важна. Даже у умирающего родственника вправе быть близкий рядом – держать его за руку, говорить может быть самые последние слова", — сказал Шуматов.

Партийный проект "Единой России" "Здоровое будущее" направлен на получение гражданами качественной и доступной медицинской помощи, обеспечение дальнейшего совершенствования системы высокотехнологичной медицинской помощи, усиление пропаганды здорового образа жизни.