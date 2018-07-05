Большое дерево повалилось в результате стихии во Владивостоке, в районе ул. Шепетокова.. Фото: предоставлено очевидцами

"Кому-то повезло": большое дерево едва не смяло припаркованную иномарку во Владивостоке

Ветками перегорожена внутриквартальная дорога (ФОТО)

5 июля, PrimaMedia. Большое дерево повалилось в результате стихии во Владивостоке, в районе ул. Шепетокова. Дерево упало рядом припаркованную иномарку. Как рассказали ИА PrimaMedia очевидцы, машина практически не пострадала, ветки задели лишь часть капота. Однако проехать в том районе сейчас не представляется возможным.

"Дерево там старое, видимо, от непогоды сильно взмокли корни, и оно повалилось. Кому-то сильно повезло, что оно не повредило крышу машины, упав рядом", — сказали очевидцы.

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Напоним, что большое дерево повалило в результате стихии во Владивостоке, в районе ул. Светланской, 167, 2 июля. Оно упало на припаркованный напротив Toyota Land Cruiser Prado. Веткой была повреждена крыша автомобиля. Кроме этого ветки дерева также упали на проезжую часть, перекрыв одну из полос движения в сторону центра.

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