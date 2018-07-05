Фотовыставка «Корея: моя история» откроется во Владивостоке

Выставка организована по результатам фотоконкурса, в котором приняло участие 284 жителя России

5 июля, PrimaMedia. Фотоконкурс, посвященный Корее, проводится уже третий раз. Всего в фотоконкурсе в этом году приняло участие 284 жителя России. По итогам третьего фотоконкурса из 1868 работ независимое жюри выбрало восемь победителей и 32 лучшие работы, которые будут представлены 10-21 июля на выставке в галерее "Арка" во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в представительстве НОТК во Владивостоке.

Первое место заняла работа Вячеслава Фурашова "Тондемун – Великие восточные ворота Сеула". Эта работа отражает суть современного корейского уклада – даже в многомиллионном мегаполисе сохраняются вековая история и традиции, которые гармонично сочетаются с современной архитектурой.

Второе место разделили Игорь Котик с работой "Традиционный уклад совсем рядом" и Яна Касянюк – "Вишня во дворце".

Третье место заняло пять работ: Анастасия Ни "Любовь", Аркадий Саравайский "From Pacific with love", Гурбо Евгений "Парк", Геннадий Шепугин "Халласан после дождя", Надежда Ондар "Красивые девчушки гуляют по Букчону. г.Сеул".

Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке и представительство Национальной организации туризма Кореи приглашают всех желающих ознакомиться с яркими разнообразиями страны: Корея может быть одновременно и традиционной и современной, захватывающей, спокойной и удивительно родной. А какая она, ваша Корея?

Открытие выставки и церемония награждения: 10 июля 17.00.

Адрес: галерея "Арка" г. Владивосток, ул. Светланская 5.

Проведение фотовыставки: 10-21 июля, с 11.00 до 18.00, воскресенье – выходной. Вход свободный.