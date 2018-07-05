Семь акул, пойманных в Японском море, обрели дом в Приморском океанариуме. Фото: предоставлено Приморским океанариумом

Сейчас они находятся на карантине в научно-адаптационном корпусе учреждения (ФОТО)

5 июля, PrimaMedia. Семь колючих акул (катранов), которых рыбаки поймали у берегов Приморья, пополнят экспозицию океанариума во Владивостоке. Акулам примерно от года до двух лет, длина — от 50 см до одного метра, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу океанариума.

"Катраны пойманы в районе залива Восток в Японском море. Это так называемый прилов: малый рыболовный сейнер, на борту которого присутствовали специалисты Приморского океанариума, работал на добыче минтая, и семь катранов попали в сети случайно", — сообщает в четверг пресс-служба Приморского океанариума.

Специалисты отмечают, что сейчас местные рыбаки часто встречают катранов, однако выловить их, не повредив, непросто.

Семь акул, пойманных в Японском море, обрели дом в Приморском океанариуме. Фото: предоставлено Приморским океанариумом Семь акул, пойманных в Японском море, обрели дом в Приморском океанариуме. Фото: предоставлено Приморским океанариумом Семь акул, пойманных в Японском море, обрели дом в Приморском океанариуме. Фото: предоставлено Приморским океанариумом Семь акул, пойманных в Японском море, обрели дом в Приморском океанариуме. Фото: предоставлено Приморским океанариумом 1 / 4

Сейчас они находятся на карантине в научно-адаптационном корпусе океанариума. После этого акул поселят в аквариуме "Водорослевый лес", где уже живут три пойманных раньше катрана. Это один из самых крупных аквариумов: площадь его дна составляет 58 метров, а высота — около семи метров, говорится в сообщении.

Катран — акула из рода колючих акул семейства катрановых акул, это один из самых распространённых видов акул в мире. Обитает в умеренных водах бассейнов всех океанов. Максимальная зарегистрированная длина 160 см. Катраны живут до 75 лет.

Семь акул, пойманных в Японском море, обрели дом в Приморском океанариуме. Фото: предоставлено Приморским океанариумом Семь акул, пойманных в Японском море, обрели дом в Приморском океанариуме. Фото: предоставлено Приморским океанариумом Семь акул, пойманных в Японском море, обрели дом в Приморском океанариуме. Фото: предоставлено Приморским океанариумом Семь акул, пойманных в Японском море, обрели дом в Приморском океанариуме. Фото: предоставлено Приморским океанариумом 1 / 4

Эти акула не опасны для людей. Считается, что эта рыба никогда не нападает на человека. Как и другие акулы, непрерывно в течение всей жизни меняет зубы: взамен выпавших вырастают новые.

Колючими этих акул называют из-за острых шипов, которые находятся у спинных плавников.