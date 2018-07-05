"Вихрь" может работать в сухом и влажном режиме уборки. Фото: пресс-служба "Восточного Порта"

«Восточный Порт» и администрация Находки запустили новую машину-пылесос для уборки города

Техника будет выполнять комплекс работ: от подметания и загрузки мусора в бункер до самосвальной выгрузки в местах утилизации

5 июля, PrimaMedia. Новая подметально-уборочная машина "Вихрь" вышла на улицы Врангеля. Спонсорскую помощь на приобретение техники в размере 6,3 млн рублей АО "Восточный Порт" направило администрации Находки в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО "Восточный Порт".

Машина "Вихрь" КО-318 на базе "КАМАЗ" будет задействована на уборке улично-дорожной сети и дворовых проездов Находкинского городского округа, выполняя комплекс работ от подметания и загрузки мусора в бункер до самосвальной выгрузки в местах утилизации. Техника может работать в сухом и влажном режиме уборки, а при установке дополнительного навесного оборудования "Вихрь" будет проводить уборку улиц зимой.

"Восточный Порт" направил администрации Находки 6,3 млн рублей на приобретение техники

"Восточный Порт" направил администрации Находки 6,3 млн рублей на приобретение техники. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Приобретение уборочной машины — один из пунктов в комплексе мер портового холдинга по благоустройству Находкинского городского округа. В 2017 году "Управляющая портовая компания" и "Восточный Порт" выделили на социальные программы Находкинского городского округа более 34 млн рублей.

Машина-пылесос вышла на улицы Врангеля

Машина-пылесос вышла на улицы Врангеля. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

В 2018 году АО "Восточный Порт" и ООО "Управляющая портовая компания" действуют в рамках соглашения, заключенного с администрацией Находкинского городского округа. Документ предполагает взаимодействие сторон, направленное на создание благоприятных условий социально-экономического развития и социальной стабильности в муниципалитете. Инвестиции портового холдинга в мероприятия программ социальной направленности в текущем году составят 10 млн рублей.

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