«Восточный Порт» и администрация Находки запустили новую машину-пылесос для уборки города

"Вихрь" может работать в сухом и влажном режиме уборки. Фото: пресс-служба "Восточного Порта"

Техника будет выполнять комплекс работ: от подметания и загрузки мусора в бункер до самосвальной выгрузки в местах утилизации

5 июля, PrimaMedia. Новая подметально-уборочная машина "Вихрь" вышла на улицы Врангеля. Спонсорскую помощь на приобретение техники в размере 6,3 млн рублей АО "Восточный Порт" направило администрации Находки в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО "Восточный Порт".

Машина "Вихрь" КО-318 на базе "КАМАЗ" будет задействована на уборке улично-дорожной сети и дворовых проездов Находкинского городского округа, выполняя комплекс работ от подметания и загрузки мусора в бункер до самосвальной выгрузки в местах утилизации. Техника может работать в сухом и влажном режиме уборки, а при установке дополнительного навесного оборудования "Вихрь" будет проводить уборку улиц зимой.



"Восточный Порт" направил администрации Находки 6,3 млн рублей на приобретение техники. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Приобретение уборочной машины — один из пунктов в комплексе мер портового холдинга по благоустройству Находкинского городского округа. В 2017 году "Управляющая портовая компания" и "Восточный Порт" выделили на социальные программы Находкинского городского округа более 34 млн рублей.



Машина-пылесос вышла на улицы Врангеля. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

В 2018 году АО "Восточный Порт" и ООО "Управляющая портовая компания" действуют в рамках соглашения, заключенного с администрацией Находкинского городского округа. Документ предполагает взаимодействие сторон, направленное на создание благоприятных условий социально-экономического развития и социальной стабильности в муниципалитете. Инвестиции портового холдинга в мероприятия программ социальной направленности в текущем году составят 10 млн рублей.