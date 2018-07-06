«Скорая помощь» в Приморье идет на поправку – но кадровый голод остался

"Скорая помощь" в Приморье уверенно идет на поправку. Фото: пресс-служба АПК

Автопарк обновляется, оборудование модернизируется, медикаментов хватает, а вот со специалистами проблема

6 июля, PrimaMedia. Вопросы пополнения и обновления парка специализированных автомобилей "скорой помощи" в последние годы довольно успешно решаются в Приморье. Как следует из отчета о работе службы скорой медицинской помощи в Приморском крае за 2017 год, сегодня все станции и отделения СМП региона более чем на 100% обеспечены автомобилями скорой медицинской помощи. Благодаря этому, доля экстренных выездов, где среднее время доезда бригады на вызов составило до 20 минут, превысила нормативный показатель "Дорожной карты" в 2017 году, приблизившись к 90%. При этом в отрасли ощущается заметная нехватка персонала. О том, что делается для решения кадровой проблемы в приморской "скорой помощи", — в обзоре ИА PrimaMedia.

Врачей стало меньше. Почему?

Согласно отчету о работе службы скорой медицинской помощи в Приморском крае за 2017 год показатель укомплектованности бригад СМП фельдшерами и медицинскими сестрами составил 58,3%, а врачами и того меньше — 33,2%.

Как оказалось, дело тут не только в том, что работа врача скорой помощи требует особых навыков, зарплаты и условий труда. Как раз здесь в последнее время, по словам директора департамента здравоохранения Приморского края Андрея Кузьмина, произошли серьезные позитивные изменения.

— Обновился автопарк, значительно повысилась заработная плата персонала, поступает новое современное оборудование. Разработан комплексный план развития скорой медицинской помощи Владивостока, и в этом году как в рамках федеральной, так и в рамках краевой программы станция скорой помощи краевого центра получит новые машины. По-прежнему приоритетным остаются задачи по работе в формате теле-ЭКГ, — сказал руководитель приморского здравоохранения, имея в виду, что начиная с ноября 2017 года все бригады службы скорой медицинской помощи края стали оснащаться переносными электрокардиографами, встроенными в единую систему дистанционной передачи данных ЭКГ, поступающих в круглосуточный консультативный кардиологический центр, что позволяет в режиме реального времени бригаде скорой получить консультацию опытного врача и определить дальнейшую тактику работы с пациентом.



Новый транспорт для Центра медицины катастроф. Фото: пресс-служба АПК

И в то же время за последнее время в службе скорой медицинской помощи Приморского края число врачей уменьшилось со 194 человек в 2016 году до 169-ти в 2017 году.

— В последнее время из службы врачи уходят в основном по возрасту, — говорит главный врач КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи города Владивостока" Дмитрий Чурилов. – А притока новых специалистов практически нет. Это объясняется тем, что в настоящее время на станциях скорой помощи могут работать только врачи, имеющие сертификат по специальности "Скорая медицинская помощь", реаниматологи и педиатры, а ведь таких врачей по определению очень немного.

В прошлом году удалось подготовить только двоих специалистов: врачи вернулись в профессию после довольно длительного перерыва, окончив в Тихоокеанском медицинском университете интернатуру по специальности "Скорая медицинская помощь".

— К сожалению, в этом году университету не выделено ни одного бюджетного места по нашим специальностям, но в то же время мы нашли за счет учреждения возможность и финансовые резервы для обучения двух будущих врачей анестезиологов-реаниматологов для специализированных бригад. Это наши ребята – студенты, уже несколько лет отработавшие на станции, — рассказывает Дмитрий Чурилов.

Но врачебные бригады — только четверть от общего количества, основная опора службы – это фельдшерские общепрофильные бригады. В районных больницах и небольших городах, да и во Владивостокской скорой тоже на их плечах держится основная нагрузка по оказанию скорой помощи. Этих специалистов готовит Владивостокский базовый медицинский колледж, его отделения расположены в Уссурийске, Партизанске, Лесозаводске, Спасске-Дальнем.

— Наши специалисты регулярно наведываются в эти учебные заведения, читают лекции, принимают экзамены, на нашей базе курсанты проходят производственную практику и многие остаются. Мы приглашаем работать к себе специалистов со всего края, и хотя, например, мы не можем себе позволить оплачивать аренду жилья нашим сотрудникам, мы всем иногородним работникам компенсируем довольно большую часть стоимости проезда, что вкупе с достаточно высокой заработной платой в учреждении делает нас привлекательным работодателем, – с оптимизмом смотрит в будущее главный врач.

Интересы пациентов превыше всего

Как известно, основным показателем оперативности работы скорой медицинской помощи является время прибытия бригады к пациенту. Так вот, общими усилиями в 2017 году удалось достичь нормативного показателя "дорожной карты" выполнения вызовов по экстренному поводу, где время ожидания бригады не должно превышать 20 минут, и даже немного перевыполнить плановые показатели (89,3%), достигнув 89,7%. Всего же в 2017 году в Приморском крае было выполнено более 475 тысяч вызовов. И это несмотря на то, что кадров в системе СМП края не хватает. За счет чего достигается такой результат?

Объясняет один из опытнейших сотрудников Станции скорой медицинской помощи города Владивостока Елена Минаева (стаж 42 года, славный трудовой путь от студентки-санитарки до заведующей подстанцией "Чуркин", председателя профсоюзного комитета учреждения):

— Работать на скорой помощи – это все-таки призвание. Как бы ни было тяжело, мы стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы вовремя прийти на помощь пациентам. Мне людей упрекнуть абсолютно не в чем. Тот, кто остался, выкладывается по полной. Хотя кадровый дефицит, конечно, влечет за собой увеличение нагрузки, которую выдержит не каждый. Работать на скорой помощи и врачом, и фельдшером, и водителем, действительно, нелегко. Не каждый, например, готов выдержать ночные смены, не каждый готов к стрессу, который сопровождает работу на скорой помощи. Можно быть прекрасным врачом в условиях стационара, там, где есть возможность сделать анализы, посоветоваться с коллегой, но теряться, когда требуется принимать быстрое самостоятельное решение.

В техническом отношении между тем, что было в СМП раньше, и тем, что есть теперь, целая пропасть. Сегодня на станции скорой медицинской помощи Владивостока для работы есть практически все, что пожелает душа специалиста (разве что птичьего молока не хватает). И точно такая же ситуация, но с обратным знаком, — в кадровом вопросе.



Оборудование самое современное. Фото: пресс-служба АПК

— Если раньше на две центральные подстанции была 21 бригада, то сейчас у нас иногда на весь город столько, — сетует собеседница агентства и также упоминает изменения в систему квалификации врачей скорой помощи. Сейчас пройти эту квалификацию гораздо сложнее. И не все специалисты, даже переучившись, могут работать в нашей системе. Вроде бы мелочь – убрали санитаров (оставили только в специализированной психиатрической бригады). А ведь это был резерв, из которого мы черпали кадры. Ребята приходили с первого курса мединститута и успевали осознанно прийти к нашей профессии. Они уже ничего другого не хотели. Конечно, выходом может стать организация фельдшерских бригад. Но, чтобы люди шли на эту работу, муниципалитеты должны решать вопрос с жильем, например, ведомственным.

Интересы пациента превыше всего – аксиома, которую в службе скорой медицинской помощи никто не оспаривает. Если, согласно нормативам, экстренная медицинская помощь должна поступить к больному в течение 20 минут, а неотложная медицинская помощь в течение 2 часов, так оно и должно быть. Другое дело, что пациенты не всегда понимают разницу между этими видами помощи.

— Тем не менее, бригады скорой помощи приезжают по вызову в любом случае, даже если он не соответствует профилю скорой медицинской помощи. Как правило, такие вызовы составляют до трети от общего числа, — говорит Дмитрий Чурилов. — Порой ситуации бывают анекдотичные. Например, позвонила молодая девушка и пожаловалась, что у нее почернела нога. Срочно примчалась специализированная бригада, потому что в медицинском понимании почерневшая нога – это гангрена, это тромбоз, это немедленная помощь. А оказалось, что у нее носок полинял. А в это время кому-то, возможно, была нужна реальная помощь. Часто скорую вызывают в надежде на "волшебный укол", который все разом вылечит, или чтобы не идти на прием в поликлинику к участковому терапевту. Повторю, мы никому не отказываем, мы не имеем на это права, мы приезжаем всегда, не всегда настолько быстро, как того хочется вызывающему, особенно в случае хронических состояний. Но очень хотелось бы, чтобы люди понимали, что экстренная и неотложная помощь не одно и то же и относились ответственно к вызову 03. Кстати, в последний год у нас налажено достаточно активное взаимодействие с поликлинической службой Владивостока, куда мы передаем информацию о пациентах, нуждающихся в неотложной помощи, что тоже иногда, к сожалению, приводит к конфликтным ситуациям – многие не понимают, почему они звонили в скорую, а пришел врач из поликлиники. Но врач из поликлинической неотложки может назначить лечение, выписать лекарственные препараты, чего не делает скорая помощь, а если требуется госпитализация, обратиться к нам, и мы доставим пациента в стационар для дальнейшего лечения, то есть проведем медицинскую эвакуацию – поясняет главный врач Владивостокской скорой.

Выход есть

Решение кадровой проблемы службы СМП в департаменте здравоохранения Приморского края и краевой администрации считают одним из приоритетных направлений. Так, в 2018 году руководству скорой помощи Владивостока была поставлена задача максимального увеличения количества бригад как минимум до 35-ти (сегодня их 28).

Но одно дело поставить задачу, другое – ее выполнить. Выход, тем не менее, удалось найти. За основу взяли московский опыт.



Каждая бригада скорой помощи снабжена полным набором необходимых медикаментов. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia

Как рассказал главный врач КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи города Владивостока", при поддержке департамента здравоохранения и ТФОМС Приморского края учреждением получена лицензия и в нем создано отделение амбулаторной неотложной помощи, получившее с легкой руки Елены Минаевой прозвище "поликлиники на колесах", что позволит привлечь к работе врачей тех специальностей, которые прежде могли работать только в поликлинике, — терапевтов, хирургов, врачей других специальностей.

— Мы готовы за счет учреждения обучить всех желающих по программам оказания неотложной помощи, предоставить удобный дневной график работы, а также предложить достойную зарплату и уникальный профессиональный опыт. В этом году по итогам ярмарки вакансий, прошедшей в ТГМУ весной, мы ждем до десятка молодых специалистов, которые оканчивают университет и после прохождения аккредитации смогут прийти к нам в отделение амбулаторной неотложной помощи в качестве врачей-терапевтов, — говорит Дмитрий Чурилов.

В ожидании молодых специалистов

Условия для работы в СМП Приморья создаются достойные, в один голос говорят специалисты. В первую очередь это относится к материально-технической базе учреждений.

— За последнее время у нас заметно обновился автопарк. Новые "ГАЗели", "Соболь", УАЗы уже работают на линии, в этом году, по поручению врио губернатора в плане приобретение 23 новых полноприводных автомобилей "Форд", из которых 5 реанимобилей, в том числе один для педиатрической реанимационной бригады и 18 машин для линейных общепрофильных бригад. Мы уверены, что в новый год мы войдем с обновленным автопарком — уже готовятся документы для конкурсных процедур. Проблем с содержанием и ремонтом автомобилей у нас нет, средств на эти цели хватает, — говорит Дмитрий Чурилов.

В этом году будут получены новые машины и в других муниципальных образованиях, вторит ему главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи департамента здравоохранения Приморского края, главный врач КГУП "Станция скорой медицинской помощи города Уссурийска" Александр Федейкин.



Новые кареты скорой помощи готовы к работе. Фото: пресс-служба АПК

— Приятно, что к решению транспортной проблемы приморской скорой помощи, по предложению врио губернатора Приморья Андрея Владимировича Тарасенко, подключился и наш социально ответственный бизнес. Например, недавно новый автомобиль "ГАЗель" для станции скорой помощи в Уссурийске передала торговая сеть "Фреш25", а Спасская районная поликлиника, где есть отделение СМП, получила машину от компании "Ратимир", — рассказывает он.

Свою лепту в дело повышения мобильности и доступности скорой медицинской помощи в Приморье внесла и санавиация. За первый квартал 2018 года два вертолета совершили 49 вылетов в трудно доступные районы края, налетав в общей сложности 174 часа. Было эвакуировано 47 пациентов, проведено четыре консультации и оперативных вмешательств. В прежние годы подобные вылеты носили единичный экстренный характер, теперь – регулярный.



Санавиация Приморья всегда готова прийти на помощь пациентам в далекой глубинке. Фото: пресс-служба АПК

В настоящее время все учреждения скорой медицинской помощи оснащены устойчивой связью с бригадами (радиостанция или сотовая связь), а в рамках реализации мероприятий программы "Модернизация здравоохранения Приморского края на 2011-2012гг" все станции и отделения скорой медицинской помощи оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС-GPS, что позволяет в режиме реального времени видеть место расположения бригад и оперативно направлять их на место вызова, при необходимости осуществляя визуальную корректировку движения.

На Станции скорой медицинской помощи Владивостока применение системы ГЛОНАСС и других мер контроля, например, установка датчиков контроля расхода топлива помогли оптимизировать использование автомобильного топлива, а параллельно выявить и случаи его хищения.

— До уголовного преследования попавшихся решили не доводить. Предложили работникам, уличенным в хищениях, возместить нанесенный учреждению ущерб и самостоятельно принять решение о возможности работы на станции дальше. И теперь все понимают, что такие вещи у нас недопустимы, — рассказывает Дмитрий Чурилов. – Еще двоих водителей уволили "по статье" – одного за грубое нарушение этических норм, другого за систематическое невыполнение должностных обязанностей. И суды разных инстанций также подтвердили нашу правоту. Да, это приводит к появлению дополнительной работы, но за качество кадров боролись и будем бороться дальше.

Согласно отчету о работе службы скорой медицинской помощи в Приморском крае за 2017 год, на сегодняшний день все шесть станций скорой медицинской помощи (во Владивостоке, Артеме, Находке, Партизанске, Уссурийске и Спасске-Дальнем) и 25 отделений скорой медицинской помощи (СМП) при городских и районных медицинских организациях на все 100% обеспечены автомобилями скорой медицинской помощи. Более того, в некоторых муниципальных образованиях количество специализированных автомобилей в автопарках превышает нормативное. Но это связано с тем, что еще продолжает работать транспорт, отслуживший свой срок в службе скорой медицинской помощи. Однако его в скором времени ожидает почетное списание или перевод в санитарный транспорт. На смену заслуженным ветеранам придут новые машины — программа модернизации парка автомобилей скорой медицинской помощи по-прежнему является одним из главных приоритетов департамента здравоохранения Приморского края и краевой администрации.

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