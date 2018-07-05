Минобороны сформирует автоматизированную систему управления войсками

Комплексы состоят из штабных машин со специальной аппаратурой

5 июля, PrimaMedia. Минобороны РФ начинает формирование уникальной автоматизированной системы управления войсками (АСУВ) "Акация-М", которая позволит получать сведения и отдавать приказы в режиме реального времени, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Как уточнили в министерстве, "Акации" появятся в каждой общевойсковой армии до конца 2019 года. На их закупку ведомство выделило более 21 млрд рублей.

Система отличается высокой мобильностью. Комплексы состоят из штабных машин со специальной аппаратурой на базе высокопроходимых четырехосных грузовиков "КамАЗ".

Отмечается, что "Акация-М" работает в онлайн-режиме. С ее помощью командующий армией и его штаб получают оперативную информацию о боевой обстановке, в том числе о состоянии войск и действиях противника. Используя систему, командующий сможет напрямую отдавать приказы подчиненным войскам.