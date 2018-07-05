Первый претендент на пост губернатора Приморья подал документы в избирком

Андрей Андрейченко. ЛДПР. Фото: ИА PrimaMedia

Официальный старт предвыборной гонке дал депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко

5 июля, PrimaMedia. Первый кандидат, претендующий на кресло губернатора Приморского края, подал в краевой избирком документы на выдвижение. Старт гонке дал депутат Государственной думы РФ от ЛДПР Андрей Андрейченко, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, досрочные выборы губернатора Приморья проходят в связи с досрочной отставкой предыдущего главы региона. 4 октября 2018 года временно исполняющим обязанности губернатора указом президента был назначен Андрей Тарасенко. Его кандидатуру в минувшую субботу, 30 июня, выдвинула "Единая Россия". В этот же день прошла конференция ЛДПР, на которой решено выдвинуть на губернаторский пост Андрея Андрейченко. Ранее, 23 июня, КПРФ решила направить на выборы бизнесмена, депутата парламента Приморья Андрея Ищенко. В понедельник, 2 июля, своего кандидата выдвинула "Российская партия пенсионеров за справедливость". Им стала депутат Заксобрания Юлия Толмачева.

До сегодняшнего дня заявлений в Крайизбирком от претендентов на пост губернатора не поступало. Сегодня, 5 июля, пакет документов в Избирательную комиссию Приморского края предоставил Андрей Андрейченко. Фактически он открыл избирательную гонку. В избирком поступило заявление о согласии баллотироваться, копия паспорта, сведения об образовании, доходах и имуществе, счетах за границей и другая необходимая информация.



Сдача документов. Фото: Предоставлено представителями штаба ЛДПР

Сразу после приема документов представителям "сокола Жириновского" выдали разрешение на открытие специального избирательного счета. С этого момента Андрей Андрейченко имеет право начать сбор подписей для регистрации кандидатом, то есть пройти так называемый муниципальный фильтр. Для этого ему требуется предоставить 142 нотариально заверенные подписи или 7% от общего числа избранных муниципальных депутатов и глав. Из них 33 подписи должны быть собраны среди депутатов дум муниципалитетов 3 и 4 уровня — городских округов и муниципальных районов.

Как уточнил ИА PrimaMedia представитель штаба кандидата, у ЛДПР есть порядка 70 необходимых подписей. Для прохождения фильтра этого недостаточно, но по словам самого Андрейченко, ничего невозможного нет. Он является единственным из выдвинувшихся на пост губернатора граждан, кто соответствующую процедуру проходил ранее.

— Как только появились новости о выдвижении, мне самому начали писать и однопартийцы, и не однопартийцы о готовности поддержать меня. Я продолжаю свои поездки по краю, я их и не завершал, поэтому и встречаюсь и продолжу лично встречаться с депутатами. У меня уже есть опыт прохождения этой процедуры (баллотировался на выборах 2014 года — прим. ред.), времени достаточно. Это непросто, но ничего невозможного нет, — сказал участник предвыборной гонки в беседе с ИА PrimaMedia.

Период выдвижения и регистрации кандидатов завершается 30 июля.

Самыми последними конференцию планируют провести справедливороссы. Как рассказали агентству в партии, конференция по выдвижению кандидата состоится 14 июля. То есть на сбор подписей у "Справедливой России" останется не более двух недель.