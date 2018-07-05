Второй вертолет отправился искать пропавшего мужчину из Владивостока в хабаровских горах. Фото: ИА PrimaMedia

Ранее экипаж вертолета Ми-8 Хабаровского МЧС безрезультатно обследовал 70 кв. км территории

5 июля, PrimaMedia. Спасатели МЧС, обследовав более 70 кв. км в районе гор Ко и Столовой в Хабаровском крае, не нашли каких-либо следов пропавшего ранее мужчины из Владивостока, который самостоятельно ушел на поиски брата более недели назад. На помощь отправляют второй вертолет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд (ДВРПСО) МЧС России.

"В течение дня, 4 июля, спасатели Дальневосточного регионального отряда МЧС России обследовали пешим ходом более 6 кв. км по склонам гор Столовая и Ко в поисках пропавшего 60-летнего туриста. Кроме этого, с воздуха экипаж вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обследовал 70 кв. км территории. Пропавший мужчина и какие-либо следы не были обнаружены. Поисковые мероприятия продолжаются. Сегодня в район им. Лазо вылетел вертолет компании "Восток" со спасателями краевого поисково-спасательного отряда", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 24 июня в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение о том, что группа туристов из Владивостока, совершала поход в горы в районе им. Лазо. В подразделения МЧС России для постановки на учет группа сведений не подавала. При восхождении на гору Столовую со стороны горы Ко в пути одному из туристов, стало плохо, продолжить маршрут он не смог. Так как в этом месте отсутствовала сотовая связь, участники группы приняли решение оставить больного и искать сигнал сотовой связи. Сделав вызов в службу "112", туристы вернулись на место, где оставили ждать своего товарища, но пострадавшего мужчину не обнаружили.

Спустя какое-то время о случившемся узнал младший брат пропавшего туриста Виталий, который был с ним в одной туристической группе. Он решил самостоятельно отправиться на поиски, при этом никого об этом не предупредив.

Появилась новая версия пропажи туриста из Владивостока в Хабаровском крае

Вскоре спасатели нашли тело старшего брата на склоне горы, однако о пропаже второго туриста – Виталия младшего брата погибшего — тогда сотрудникам МЧС не сообщили. Спасатели уже успели покинуть окрестности горы Ко, когда родственники начали звонить по поводу еще одного пропавшего, но в этот день никто на поиски не прилетел.

Через некоторое время на поиски мужчины отправились сотрудники полиции и комитета по гражданской защите населения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Однако инициативные владивостокцы посчитали эти силы недостаточными и организовали поисковую группу, которая отправилась в район происшествия.

Совместные поисковые мероприятия планируется продолжить, если позволят погодные условия.