Совещание на объектах Владивостокской крепости. Фото: Мария Бородина, ИА PimaMedia

Сохраним нашу историю: депутаты думы Владивостока провели фортификационное совещание

Спикер думы Андрей Брик призвал горожан бережно сохранять историю города и не делать из объектов Владивостокской крепости свалки для мусора

6 июля, PrimaMedia. Депутаты города Владивостока провели 4 июля выездное совещание под руководством мэра, в ходе которого посетили несколько объектов Владивостокской крепости на Русском острове. Народные избранники оценили состояние Новосильцевской, Поспеловской, Великокняжеской батареи и форта Поспелова, обсудив с главой города возможности более эффективного их использования для развития туризма. Председатель думы города Андрей Брик в разговоре с журналистами призвал граждан во что бы то ни стало сохранить эти объекты для потомков, сообщает ИА PrimaMedia.

— Как только мы сформировали депутатский корпус V созыва думы, одной из первых инициатив, которую выдвинули депутаты – сохранение объектов Владивостокской крепости на данном этапе и, в перспективе, восстановление, — рассказал председатель думы города Владивостока Андрей Брик. — Что можем сделать своими силами? Это санитарная уборка и очистка объектов. Мы к этому уже приступили. Сейчас формируется студенческий строительный отряд, который на следующей неделе приступит к работе на форте Суворова.

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Как отметили депутаты, на данный момент главной задачей является актуализация данных по состоянию объектов. Это износ, разрушение и экологическая обстановка. По данному вопросу создана инициативная группа при думе Владивостока, в которую входят более 20 специалистов, представителей муниципалитета, федеральных служб. Они занимаются сбором информации и анализом, а в ближайшем будущем планируют приступить к тезисной проработке программы комплексного использования объектов Владивостокской крепости.

— Я, пользуясь случаем, обращаюсь к жителям Владивостока. Давайте уважать себя, прежде всего. Мы живем в этом городе, который должен быть чистым и красивым. А Владивостокская крепость – это одно из уникальнейших сооружений, которое будет дополнять и только украшать наш город. Поэтому, призываю, не делайте из объектов крепости свалки для мусора . Давайте сохраним нашу историю, — подчеркнул председатель думы города Владивостока.

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Его поддержал и член Общественного совета думы города Валерий Калюжный, который является руководителем рабочей группы по вопросам сохранения и дальнейшего использования объектов Владивостокской крепости.

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— Эта крепость уникальна в своем масштабе, таких аналогов нет. В связи с чем, тоже хочу обратиться к жителям, давайте сохраним совместно эти объекты культурного, исторического и туристического наследия, — акцентировал Валерий Владимирович.

Вопрос сохранности и развития объектов Владивостокской крепости озвучил и глава города Виталий Веркеенко.

— Сейчас у нас разрабатывается программа развития туризма во Владивостоке, и крепость входит в список самых значимых, стратегических объектов. К тому же, этот комплекс может помочь воспитать патриотизм, может сохранить историческое наследие Владивостока. В дальнейшем мы планируем совершить выезды на другие объекты, оценить состояние и понять, какие из них подлежат реставрации в первую очередь. Комплексное развитие Владивостокской крепости, как ключевого туристского объекта Владивостока, позволит решить многие задачи города. Мы ведем переговоры с Центром стратегических разработок России, который готов помочь нам упаковать проект для привлечения федерального финансирования, — обозначил Виталий Веркеенко.

В завершение совещания глава города заявил: "Владивостокской крепости быть!" и пообещал в ближайшее время проработать вопросы создания новых туристических маршрутов, куда будут включены осмотренные объекты.

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