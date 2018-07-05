Приморские синоптики рассказали о приближении шторма "Maria" к Японскому морю. Фото: pixabay.com

По одной из версий, тайфун может оказаться в водах моря в конце следующей недели

5 июля, PrimaMedia. Приморские синоптики выдвинули две версии относительно прохождения зародившегося в Тихом океане тайфуна "Maria". По одной из них, тропический шторм может выйти на Японское море к концу следующей недели, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Тропическая депрессия, зародившаяся 3 июля в при экваториальной зоне Тихого океана, минувшей ночью перешла в стадию тропического шторма и получила имя Мaria.

Сейчас вихрь находится в Тихом океане, давление в центре 996 гПа, максимальный ветер в центре 23 м/с. Смещается на северо-запад со скоростью около 16 км/ч. На сегодняшний день первоначальный расчет траектории движения вихря изменился. Теперь существует две основных версии.

"По одной из версий, тропический шторм пройдет дальше на северо-запад, чем рассчитывалось ранее. К середине следующей недели вихрь может подойти к восточному побережью Китая и уже здесь повернет на север. Двигаясь вдоль побережья около суток, выйдет на Желтое море, а затем повернет на северо-восток. Пройдя над Корейским полуостровом, к концу следующей недели может выйти на Японское море", — говорится в сообщении.

По другой версии тропический шторм далеко на запад смещаться не будет. Развернуться на север, северо-восток вихрь может над акваторией Тихого океана южнее Японских островов.

Учитывая большой срок прогноза, ни одну из версий нельзя считать окончательной и, скорее всего, расчеты будут меняться. При поступлении новых данных информация о дальнейшем продвижении тайфуна будет уточняться.