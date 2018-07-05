АЗС. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Российские АЗС ждет масштабная проверка

Причиной послужили сообщения о недоливе топлива на заправках

5 июля, PrimaMedia. После того, как Федерация автовладельцев заявила о недоливе бензина на 76% российских АЗС, автозаправкам по всей стране предстоит масштабная проверка. Ее проведут совместно Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и Роскачество, сообщает ИА SakhalinMedia.

Напомним, что Федерация автовладельцев в режиме "тайного покупателя" проверила АЗС в 13 регионах страны. Топливо заливалось в бак специально оснащенного авто. В результате три четверти заправок налили бензина меньше заявленного. Недолив составил от 1 до 20%. Федерация намерена бороться с недоливом, а также некачественным топливом как с элементами недобросовестной конкуренции.

Исследование Роскачества и Росстандарта пройдет уже этим летом, причем подготовка к мониторингу идет уже с начала года. Эксперты осуществят проверку качества топлива, на соответствие заявленному октановому числу и наличие присадок, а также установят, доливают ли заправщики бензин до заявленного объема.

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