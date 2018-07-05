Распродажу квартир Москвы и Санкт-Петербурга устроят во Владивостоке. Фото: пресс-служба Сбербанка

На мероприятии можно будет узнать всю информацию о том, где и как приобрести жилье по привлекательным условиям

5 июля, PrimaMedia. Жителей Владивостока 7 июля приглашают на распродажу недвижимости, которую организует Приморское отделение ПАО Сбербанк совместно с партнерами. На мероприятии можно будет узнать всю информацию о том, где и как приобрести жилье по привлекательным условиям. В распродаже примут участие застройщики, предлагающие жилплощадь как во Владивостоке, так и в других городах Приморского края, а также Москве и Санкт-Петербурге, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Кроме того, посетители мероприятия смогут получить качественную консультацию по вторичному жилью у крупнейшего партнера Сбербанка – федерального агентства недвижимости ФРК "Этажи-Владивосток" (vl.etagi.com). Квартиры, дома и коттеджи сейчас можно приобрести, взяв ипотеку от Сбербанка по рекордно низкой ставке — от 6% годовых*.

Распродажа недвижимости — идеальный формат для того, чтобы в одном месте выбрать понравившуюся квартиру, оформить заявку на жилищный кредит и получить консультацию по налоговым вычетам и другим льготам. На мероприятии строительные компании представят свои проекты жилых комплексов, также все желающие смогут узнать, где в городе можно приобрести готовое жилье на первичном и вторичном рынке. Сотрудники Сбербанка проконсультируют клиентов по вопросам ипотечного кредитования.

"В этот раз мы назвали мероприятие распродажей недвижимости, поскольку наши партнеры предложат действительно привлекательные условия для покупки, — рассказала начальник сектора по работе с партнерами жилищного кредитования Приморского отделения ПАО Сбербанк Наталья Шестак. — Как показывает практика, на таких мероприятиях люди часто и принимают окончательное решение приобрести жилье. Ведь это отличная возможность для жителей Владивостока пообщаться в один день с застройщиками, агентами по недвижимости и экспертами банка".

Отметим, что распродажу недвижимости проведут в двух приморских городах – Владивостоке и Уссурийске.

Мероприятие будет проходить во Владивостоке, в холле кинотеатра "Иллюзион", в ТЦ "Черемушки" 7 июля с 11.00 до 17.00.

Список застройщиков, которые примут участие в распродаже недвижимости:

— ООО "Новостроев" (ЖК "Невельской", сайт nevelskoy1.ru);

— ООО "Восточный ЛУЧ" (ЖК "Зеленый угол", сайт www.vlzu.ru);

— ООО Жилкапинвест (ЖК "Фрегат", ЖК "Фрегат 2", сайт www.fregat2.ru);

— ООО ИСК "Эдельвейс" (жилой дом "Шилкинский", сайт shilkinskiy.ru);

— ООО "ДНС ДОМ" (КП "Новый Де-Фриз", сайт www.newdf.ru);

— ГК Эталон ЛЕНСПЕЦСМУ (ЖК г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, сайт kupietalon.ru);

— ООО "Зима Южная" (ЖК "Надеждинское полесье", сайт www.zimayuzhnaya.ru);

— ООО "Тим-Групп Трейдинг" (ЖК "Седанка Спрингс", сайт www.sedankasprings.ru);

— ООО ИК "Восточные ворота" (г. Владивосток, ЖК "Молодежный",г. Артем ЖК "Артемовские Высоты", г. Находка, ЖК "Северный", сайт www.vladgate.ru).

В Уссурийске мероприятие пройдет в офисе Сбербанка по адресу: ул. Ленина, 56, 7 июля с 11.00 до 17.00.

Список застройщиков, которые примут участие в распродаже недвижимости:

— ООО "ПСК "Ригель" (группа жилых домов по ул. Ушакова, 19, сайт пскригель.рф);

— ООО Ар.Сей (ЖК "Адмирал", сайт www. arsey.org);

— ООО "ЮгСтрой" (микрорайон "Радужный", радужный.сайт).

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