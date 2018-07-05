Общество. 15:25

Более 75% россиян обвиняют ЕГЭ в ухудшении качества знаний школьников

При этом 35% респондентов считают, что благодаря ЕГЭ снизилась коррупция при поступлении в ВУЗы

5 июля, PrimaMedia. Более 75% россиян считают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стал причиной ухудшения качества знаний школьников. Такие данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

ЕГЭ был введен 10 лет назад, сейчас о нем знает абсолютное большинство россиян — 89%. Однако 77% уверены, что из-за него ухудшилось качество знаний среди школьников. При этом около 57% заявили, что благодаря экзамену в престижные вузы теперь могут попасть одаренные школьники из регионов.

Также социологи выяснили, что 65% россиян уверены, что выявить реальный уровень знаний поможет отмена тестовой части ЕГЭ, 71% опрошенных назвали экзамен простой формальностью, а 77% также заявили, что он не учитывает индивидуальные особенности учеников.

По поводу подготовки к экзамену в школах мнения разделились: 42% человек недовольны подготовкой, а 40% удовлетворены. При этом 35% респондентов считают, что благодаря ЕГЭ снизилась коррупция при поступлении в ВУЗы.

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