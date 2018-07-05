Путин обсудил с главой Приморья поддержку судостроительного комплекса "Звезда". Фото: Kremlin.ru

Андрей Тарасенко обратился к президенту с предложением внести изменения в Кодекс торгового мореплавания РФ

5 июля, PrimaMedia. Президент России Владимир Путин обсудил на очередной рабочей встрече с врио Губернатора Приморья Андреем Тарасенко накануне, 4 июля, меры по поддержке отечественного судостроения, включая проект комплекса "Звезда" в Приморье. Глава государства поддержал обращение руководителя региона о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Андрей Тарасенко обратился к Владимиру Путину с предложением внести изменения в Кодекс торгового мореплавания РФ, касающиеся использования при осуществлении отдельных видов работ исключительно судов отечественного производства. Такой законопроект уже находится на рассмотрении правительства России.

Законопроект предполагает установить с 1 сентября 2019 года приоритет использования судов российской постройки при осуществлении определенных видов работ. При этом, весь существующий флот, эксплуатирующийся под Государственным флагом РФ, то есть суда, построенные до 1 января 2019 года, под сферу действия законопроекта не попадает.

"Законопроект станет действенной мерой поддержки судостроительного комплекса “Звезда” в формировании необходимого портфеля заказов", – отметил Андрей Тарасенко, попросив главу государства данный проект закона поддержать.

В обращении главы Приморья к президенту подчеркивается, что положительным примером стимулирующих мер поддержки судостроительной отрасли является постановление правительства РФ "О требованиях к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, а также о порядке расчета обеспечения реализации указанных инвестиционных проектов" – так называемые, "квоты под киль". Принятие этого механизма привело к получению отраслью 50 дополнительных заказов.

Андрей Тарасенко отметил, что "Роснефть" разместила на "Звезде" заказ на 26 судов для работы в арктических условиях. В 2016 году приморская верфь приступила к строительству четырех судов обслуживающего флота ледового класса. В мае 2018 года свой заказ на строительство мелкосидящего ледокола разместил на "Звезде" "Росморпорт".

В 2016 году "Газпром", "НОВАТЭК" и "Совкомфлот" согласовали перспективный план загрузки "Звезды" до 2035 года в количестве 151 судна.

Отметим, проект по созданию судостроительного комплекса "Звезда" в Приморье реализует "Роснефть" в консорциуме с "РОСНЕФТЕГАЗ" и "Газпромбанк". Строительство современной судоверфи ведется на территории судоремонтного завода и прилегающих площадках в бухте Большой Камень под контролем Президента и Правительства РФ. Здесь будут строить суда любой сложности, характеристик и назначений, в том числе ранее не выпускаемых в России. В сентябре 2017 года при участии Президента России Владимира Путина на территории верфи состоялась торжественная закладка первых четырех судов.

Напомним, глава Приморья обратился к президенту РФ с еще рядом предложений – по обеспечению жильем детей-сирот, приобретению электричек, определению единого поставщика топлива в край для отопительного сезона, экспорту мяса, обновлению парка автобусов.