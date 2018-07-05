Коворкинг в деревенском стиле создадут общественники в Лучегорске

Самодельная керамика. Фото: ИА PrimaMedia

Проект популяризации народных ремесел получил поддержку Фонда президентских грантов

5 июля, PrimaMedia. Общественная организация "Первоцвет" из Лучегорска стала одним из 14 победителей первого конкурса президентских грантов 2018 года. Финансирование в размере около 2 млн рублей "Первоцвет" получит на развитие Центра творческой активности – городской креативной площадки. В этом центре авторы проекта планируют возрождать народные ремесла и промыслы, привлекая талантливую молодежь и пенсионеров, сообщает ИА PrimaMedia.

Система коворкингов в городской среде существует давно, но на территории небольшого поселка в Приморье проект реализуется впервые. Коворкинг (co-working) в широком смысле означает "совместная работа" – в городской среде так называют площадку для свободного общения и творческого взаимодействия.

Пожарский район, как и все Приморье, остро переживает проблему оттока молодежи. Рабочих мест здесь мало, вариантов интересно и полезно провести свободное время – тоже. Организация "Первоцвет" создает площадку "Оживляем пространство!" для того, чтобы дать талантливым людям возможность реализовать себя в родном городе.

В помещении "Первоцвета" добровольцы сделают ремонт в "деревенском" стиле. Пространство будет разделено на 4 площадки. "Азбука" – для мастер-классов и занятий с молодежью, второй зал — для практической работы с берестой, глиной и воском. В третьем посетители коворкинга смогут заниматься изготовлением глиняной керамики на гончарном круге. Четвертая секция называется "Таежный чай" — на ней гостям расскажут о свойствах трав, научат готовить из них чаи и предоставит площадку для комфортного общения. На реализацию всего проекта уйдет год.

Арина Севостьянова, автор идеи и организатор, рассказала:

— Буквально завтра мы планируем провести субботник по расчистке кювета от деревьев. Данный материал будет использоваться для оформления помещения. Здесь будет мастерская по гончарному искусству, по изготовлению свечей из воска. Поставим объединяющий стол-трансформер, за которым будут проходить занятия по энкаустике, по лепке из полимерной и натуральной глины. Здесь же будет небольшая зона отдыха. Вчера художники, разрабатывающие дизайн-проект, осмотрели помещение и многое подсказали. Объем работы увеличится, но это нас не пугает. Будут приглашены мастера из других территорий Приморского края.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.