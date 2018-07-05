Акция по рефинансированию кредитов других банков завершается в «Солид Банке» 1 августа

Перекредитование займов производится по фиксированной ставке 10,99% годовых

5 июля, PrimaMedia. Акция по рефинансированию кредитов по ставке 10,99% годовых завершается в "Солид Банке" 1 августа 2018 года. У клиентов банка осталось меньше месяца на то, чтобы перекредитоваться на действующих условиях, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Кроме закрытия кредита "Солид Банк" предоставляет возможность получить до 35% от суммы рефинансируемого долга – "на руки", на личные цели.

Напомним, что при рефинансировании до 800 тысяч рублей "Солид Банк" не требует ни залога, ни поручителей.

Основные условия рефинансирования: сумма от 30 тысяч рублей до 3 млн рублей; срок от 13 до 60 месяцев; ставка 10,99% годовых.

Оформить заявку на кредит можно на сайте https://solidbank.ru/for-individuals/loans/applications-for-credit/.

Персональные менеджеры банка подробно проконсультируют по всем кредитам и документам, необходимым для оформления займа:

тел.: 8 (904) 623-65-06, A.Mandron@solidbank.ru (Александра)

тел.: 8 (999) 059-69-67, T.Rakhimova@solidbank.ru (Татьяна)

Возможно консультирование по WhatsАpp.

www.solidbank.ru

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