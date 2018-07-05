Общество. 15:40

Акция по рефинансированию кредитов других банков завершается в «Солид Банке» 1 августа

Перекредитование займов производится по фиксированной ставке 10,99% годовых

5 июля, PrimaMedia. Акция по рефинансированию кредитов по ставке 10,99% годовых завершается в "Солид Банке" 1 августа 2018 года. У клиентов банка осталось меньше месяца на то, чтобы перекредитоваться на действующих условиях, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Кроме закрытия кредита "Солид Банк" предоставляет возможность получить до 35% от суммы рефинансируемого долга – "на руки", на личные цели.

Напомним, что при рефинансировании до 800 тысяч рублей "Солид Банк" не требует ни залога, ни поручителей.

Основные условия рефинансирования: сумма от 30 тысяч рублей до 3 млн рублей; срок от 13 до 60 месяцев; ставка 10,99% годовых.

Оформить заявку на кредит можно на сайте https://solidbank.ru/for-individuals/loans/applications-for-credit/.

Персональные менеджеры банка подробно проконсультируют по всем кредитам и документам, необходимым для оформления займа:

тел.: 8 (904) 623-65-06, A.Mandron@solidbank.ru (Александра)

тел.: 8 (999) 059-69-67, T.Rakhimova@solidbank.ru (Татьяна)

Возможно консультирование по WhatsАpp.

www.solidbank.ru

АО "Солид Банк". Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1329.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Распродажу квартир Москвы и Санкт-Петербурга устроят во Владивостоке

15:20

Взяли кредиты и лишились жилья - как разводят клиентов банки микрозаймов

04 июля, 16:55

ВТБ предлагает своим клиентам новое решение для усиления контроля за денежными потоками

04 июля, 15:45

Сбербанк Онлайн — самый адаптированный интернет-банк для незрячих

04 июля, 10:10

ВТБ финансирует модернизацию рыбоперерабатывающего завода на Камчатке

04 июля, 09:50

Картина дня

Первый претендент на пост губернатора Приморья подал документы в избирком

09:40

Андрей Тарасенко рассказал Путину про Приморье

15:05

Приморские синоптики рассказали о приближении шторма "Maria" к Японскому морю

09:00

Крупный российский продавец бытовой техники и электроники ДНС уйдет с Яндекс.Маркета

04 июля, 19:35

Приморский океанариум поднял цены в канун летних каникул

04 июля, 13:55

Приморское село из-за дождей снова отрезано от большой земли
Андрей Тарасенко – Владимиру Путину: Крабовые аукционы оголят экономику Приморья
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia