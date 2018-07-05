Самурайский замок в Мацуэ. Фото: Ольга Кускова

Впервые в Приморье: веселые каникулы - учим английский в Японии

Компания «Фрегат-Аэро» предлагает для школьников трехнедельный тур в Японию, возможна оплата в рассрочку

5 июля, PrimaMedia. Новинку в сфере летних образовательных программ предлагает юным приморцам и их родителям приморский туроператор – компания "Фрегат Аэро". Школа английского языка Bushido, расположенная на берегу моря в префектуре Тоттори, готова к встрече приморской детворы. Полным ходом идет набор уже на вторую смену. Три недели в Японии позволят не только познакомиться со Страной восходящего солнца, но и достичь определенных успехов в изучении английского. Предлагаются выгодные условия оплаты тура, сообщает ИА PrimaMedia.

Компания "Фрегат Аэро" предлагает новую образовательную программу по изучению английского языка. Речь идет о трехнедельном пребывании в префектуре Тоттори в стенах школы Bushido. Потомственный преподаватель из Великобритании Ричард Пирс организовал это уникальное учебное заведение, в котором сочетаются японская культура и английские традиции. Кстати, несмотря на то, что школа довольно молода, она уже успела снискать славу далеко за пределами префектуры Тоттори и привлекла учеников из разных стран мира.

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За время пребывания в Тоттори ребята проживают в традиционном японском доме. Это значит, что вокруг никаких лишних вещей: под ногами приятные циновки, вместо кресел подушечки-дзабутоны, низкий чайный столик, ниша-токонома с размещенной в ней традиционной гравюрой или каллиграфическим изречением. Спать придется на мягком матрасе – футоне. Раздвижные перегородки позволят менять пространство комнаты. В шаговой доступности красивый залив Михо, который связывает префектуры Тотори и Симанэ. Есть возможности для пеших прогулок и езды на велосипеде.

Японская культура – это здорово! А как же английский язык? Все преподаватели и инструкторы в Bushido Language School – носители английского языка владеют им на самом высоком уровне. В расписании не только уроки на английском, свободное время будет тоже проходить с английским "акцентом". Все экскурсии, прогулки, различные соревнования, квесты и прочие активити будут только на английском языке. Рядом с ребятами всегда будут гиды и преподаватели школы, для которых язык туманного Альбиона – родной. Перед началом учебы ребята пройдут необходимое тестирование, которое позволит определить уровень владения языком и позволит сформировать группы. По завершению учебы будут выданы сертификаты, подтверждающие новый уровень знаний. Учитывая, что школа стала популярной в разных уголках мира, у ребят также есть возможность познакомиться со своими сверстниками из разных стран.

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В свободное от учебы время ребята отдохнут на море, познакомятся с достопримечательностями префектуры Тоттори и Симанэ. В программе посещение Скаиминато и его знаменитой улочки приведений, мастер-классы по изготовлению традиционной японской бумаги или росписи традиционных японских кукол, посещение музея груш и дегустация этих фруктов, благодаря которым экономика региона "расправила плечи". Поход на гору Дайсен – это настоящее приключение: квест, поиски сокровища возможность перенестись во времени – в этом году этот символ префектуры Тоттори отмечет 1300-летие. Во время учебы ребята смогут почувствовать себя японскими самураями, погрести на японской лодке, попытаться стать местным фермером, собирая голубику и т.д. И это будут не просто экскурсионные программы. Каждый день будет проходить под разным уклоном — спортивный, исторический, культурный, приключенческий и т.д.

В выходные группа отправляется в Осаку и Нару, где ребят ждет самый большой в Японии аквапарк, парк развлечений Universal Studios, тематический парк Magic World of Harry Potter и экскурсия по древней столице Японии. И там можно попрактиковаться в полученных знаниях английского языка.

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Такая учеба позволяет избавиться от дремлющих комплексов, познакомиться с культурой Японии, получить массу впечатлений, обзавестись новыми друзьями и значительно улучшить английский язык.

Преимущества путешествия:

1. Япония – страна абсолютно безопасная, здесь всегда гарантировано качество услуг .

2. Группу всегда сопровождает руководитель из Владивостока и англоговорящий гид. Ребята находятся под присмотром 24 часа в сутки.

3. Теплое море и тихие пляжи – это отличный вариант "убежать" от сырого приморского лета.

4. Знакомство с культурой Японии.

5. Богатая экскурсионная программа с посещением всемирно популярных аттракционов и парков развлечений.

6. В стоимость тура включены билет на паром эконом-класс, проживание, переезды, питание, входные билеты на экскурсионные объекты.

Вторая смена: 18 июля – 6 августа;

Третья смена: 8 августа – 27 августа.

Стоимость программы: взрослый 2630 долларов, ребенок до 12-ти лет 2510 долларов. Возможно приобретение тура в рассрочку.

По всем вопросам оформления визы, формирования группы, экскурсионных программ, условий оплаты обращаться в офис компании "Фрегат Аэро" (Владивосток, Океанский проспект 69, офис 21) и по телефону: (423)-245-96-96.

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