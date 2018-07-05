"Адмирал" остается в КХЛ на следующий сезон. Фото: ИА PrimaMedia

Первую игру «моряки» проведут 3 сентября в гостях против ХК "Сочи"

5 июля, PrimaMedia. Руководство Континентальной хоккейной лиги подтвердило, что в ХI сезоне КХЛ "Адмирал" сохранит свое место в высшем эшелоне отечественного хоккея. Таким образом, слухи, что приморская команда будет переведена в ВХЛ или Азиатскую лигу, оказались несостоятельными. Для "моряков" предстоящий сезон станет шестым в КХЛ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

Первый матч нового сезона КХЛ состоится 1 сентября в Казани. За Кубок Открытия поборются действующий обладатель Кубка Гагарина "Ак Барс" и СКА из Санкт-Петербурга.

Что касается "Адмирала", первую игру "моряки" проведут 3 сентября. На побережье Черного моря состоится очередное "морское дерби" между "Сочи" и "Адмиралом".

Первая домашняя встреча нашей команды назначена на 17 сентября, в соперниках финалист последнего розыгрыша Кубка Гагарина – ЦСКА.

Кроме того, известна дата первого дальневосточного дерби нового сезона. "Адмирал" и "Амур" сыграют 12 сентября в Хабаровске.

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