Фонд капитального ремонта строго контролирует подрядчиков во Владивостоке

Ремонт фасадов домов. Фото: ИА PrimaMedia

Инспекторы проверили выполнение фасадных работ (ВИДЕО)

5 июля, PrimaMedia. Капитальный ремонт – долгий процесс, начиная от стадии попадания в списки фонда капремонта и заканчивая ожиданием готового результата. Журналисты ИА PrimaMedia устроили рейд вместе с приморскими инспекторами фонда капитального ремонта и увидели, как проходит выполнение фасадных работ.

Павел Шугуров, когда еще занимал пост начальника отдела дизайна городской среды Владивостока, разработал колористику районов города. Его проект воплощается в жизнь с помощью капитального ремонта фасадов домов. Привычную для Владивостока серость разбавляют яркими красками, при том, что оттенок цвета имеют право выбрать жильцы.

Процесс капитального ремонта начинается с управляющей компании. Именно она должна следить за состоянием дома и отправлять акты в поселение города. Если жильцы вовремя платят 8,10 рублей за квадратный метр, то у дома за год накапливается определенная сумма, с которой и могут произвести восстановления каких-либо систем здания. Дальше дело за администрацией города и фондом капитального ремонта. Там считаются деньги, утверждаются проекты, и при его одобрении выбирается подрядчик, который будет выполнять работы.

Выбор подряда также процесс длительный, который проводится внутри администрации города. Перед тем как выбрать, кому отдать деньги, администрация составляет список проверенных подрядчиков. Именно для этих кандидатов проводится так называемый аукцион домов. Победителю достается объект, который нужно отремонтировать.

Капитальный ремонт фасада – это не просто покрасить краской. Это комплексный подход к внешнему виду здания. Фасад восстанавливается в несколько этапов: рабочие натягивают армирующую сетку, чтобы впоследствии при перепадах температуры и влажности слои штукатурки и краски не начали отваливаться кусками. Поверх сетки наносится штукатурка и производится ремонт швов. Первым делом вытаскиваются старые резиновые жгуты, убирается мусор. Дальше при помощи пены заполняют пространство, на нее "сажают" теплоизоляционные жгуты, сверху все покрывается нетвердеющей светоотражающей мастикой, чтобы жгуты дольше сохранили свое качество. После фасад в несколько слоев покрывается акриловой краской для наружных работ.

На этом фасадные работы не заканчиваются. Также ремонтируются откосы окон, красятся подъездные двери, при необходимости меняются ливневые решетки и делаются отмостки водоотведения от фасада дома. Отметим, работы проводятся в рамках краевой госпрограммы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ".