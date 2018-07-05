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Газпром реанимирует проект "Владивосток СПГ" - Алексей Миллер

Завод по производству газомоторного топлива начнут строить в 2020 году

5 июля, PrimaMedia. "Газпром" намерен реанимировать проект "Владивосток СПГ" в Приморском крае по производству газомоторного топлива и бункеровке судов. К строительству завода газовый гигант приступит в 2020 году. Об этом заявил на прошлой неделе на пресс-конференции председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, сообщает ИА PrimaMedia.

"Мы видим ситуацию на рынке газомоторного топлива и бункеровки, видим перспективы и большой потенциал в этом сегменте, — заявил Алексей Миллер. — Сейчас мы находимся на стадии обоснования инвестиций. И если говорить о сроках начала строительства, то это 2020 год. Реализацию этого проекта мы будем вести совместно с японской Mitsui".

О реанимации проекта Миллер говорил и в прошлом году, но тогда он не называл сроки, а только говорил о перепрофилировании на моторное топливо и бункеровку. Напомним, "Газпром" первоначально собирался строить завод по производству сжиженного природного газа для экспорта в страны АТР. Потом конъюнктура рынка изменилась и Газпром решил перепрофилировать "Владивосток СПГ" на производство газомоторного топлива и бункеровку судов. Изменение подхода связано с ростом потребности газомоторного топлива в АТР и конкретным интересом к этому сегменту компаний региона.

Соглашение с японской Mitsui & Co., Ltd было подписано во Владивостоке в 2017 году в рамках Восточного экономического форума. Председатель Совета директоров Mitsui & Co., Ltd. Масами Иидзима и Алексей Миллер договорились сотрудничать в области мало— и среднетоннажного СПГ.

Проект "Владивосток-СПГ" предполагал строительство в селе Перевозное, Хасанского района Приморья завода по производству сжиженного природного газа мощностью 15 млн тонн в год с возможностью расширения. Ресурсной базой для завода должен был стать газ Сахалинского (проекты "Сахалин-2"и "Сахалин-3"), Якутского и Иркутского центров газодобычи. В июне 2016 года Миллер заявлял, что проект "Владивосток СПГ" остается в инвестиционном портфеле газового холдинга, но не является приоритетным на ближайшую перспективу.

Японская компания Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui) занимается разработкой, куплей-продажей, распределением и переработкой всех видов энергетической продукции в Японии и за рубежом, а также финансовой деятельностью. "Газпром" и Mitsui являются партнерами по проекту "Сахалин-2", в рамках которого работает единственный в России завод по производству СПГ. Оператор "Сахалина-2" — Sakhalin Energy Investment Company Ltd. ("Газпром" — 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%).

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