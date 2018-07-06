Встреча Владимира Путина и Андрея Тарасенко даст законодательный приоритет для Приморья?

Встреча Владимира Путина и Андрея Тарасенко в Кремле. Фото: Предоставлено пресс-службой администрации Приморского края

Эксперты считают, что главе края удалось продемонстрировать себя в амплуа достаточно эффективного регионального лоббиста

6 июля, PrimaMedia. Прошедшая недавно встреча главы Приморья Андрей Тарасенко с президентом России Владимиром Путиным стала главной темой дня. В ходе рабочей встречи врио губернатора выдвинул несколько предложений, касающихся социально-экономической сферы, и предложил главе государства законодательно закрепить приоритет края для решения одного из важных вопросов международной торговли. По мнению экспертов, Андрею Тарасенко удалось продемонстрировать себя в амплуа достаточно эффективного регионального лоббиста, сообщает ИА PrimaMedia.

По мнению Андрея Тарасенко, законодательный приоритет Приморью необходим для регионализации и дальнейших поставок продукции свинины на экспорт. Приморскую свинину охотно закупают в странах АТР. Однако из-за того, что в европейской части России выявлены вспышки болезней животных, возникли проблемы с экспортом, поскольку Китай, Япония и Южная Корея не учитывают регионализацию огромной России. Глава Приморья отметил важность решения этого вопроса при содействии МИД России, Минсельхоза и Россельхознадзора, заверив президента в исполнении всех необходимых мероприятий по сохранению благополучного эпизоотического статуса Приморского края.

Сейчас в Приморье в рамках ТОР "Михайловский" ведется активное строительство крупных свинокомплексов и перерабатывающих предприятий для производства продукции с экспортным потенциалом, и край заинтересован в налаживании международного сбыта продукции. На прошлой неделе в Приморье завезли первую партию племенных свиней. Начать производить товарную продукцию компания "РусАгро", резидент ТОР "Михайловский", планирует уже в феврале 2019 года, выйти на проектную мощность – в 2021 году.

Еще один актуальный вопрос, озвученный Андреем Тарасенко президенту, касается обеспечения столицы Приморья электропоездами. Обновление парка подвижного состава стало насущной необходимостью. Глава края сообщил, что для обеспечения перевозок в регионе в период 2018-2019 годов нужно приобрести три единицы нового подвижного состава общей стоимостью 800 млн рублей, и оптимальным был бы вариант приобретения их за счет ОАО "РЖД". Президент поддержал идею. Предварительно планируется доставить один электропоезд в регион до начала ВЭФ, то есть уже к сентябрю этого года. Еще два край сможет получить в следующем году.

Также глава Приморья вынес на обсуждение с президентом социально важный вопрос обеспечения детей-сирот жильем, полагающимся им по закону. Андрей Тарасенко предложил внести в федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" изменения, которые позволят данной категории граждан получать единовременную выплату для приобретения жилья в собственность – жилищный сертификат.Одновременно он обозначил проблему сирот с регистрацией по месту жительства до получения ими жилья. С этим вопросом к нему обратились сами выпускники детских домов во время майской встречи в администрации края. Андрей Тарасенко предложил законодательно закрепить за сиротами право регистрации в социальных учреждениях, где они находились на полном государственном обеспечении, до получения положенных по закону квартир.

Встреча главы Приморья Андрея Тарасенко с выпускниками детских домов. Фото: Предоставлено пресс-службой администрации Приморского края Встреча главы Приморья Андрея Тарасенко с выпускниками детских домов. Фото: Предоставлено пресс-службой администрации Приморского края Встреча главы Приморья Андрея Тарасенко с выпускниками детских домов. Фото: Предоставлено пресс-службой администрации Приморского края Встреча главы Приморья Андрея Тарасенко с выпускниками детских домов. Фото: Предоставлено пресс-службой администрации Приморского края Встреча главы Приморья Андрея Тарасенко с выпускниками детских домов. Фото: Предоставлено пресс-службой администрации Приморского края Встреча главы Приморья Андрея Тарасенко с выпускниками детских домов. Фото: Предоставлено пресс-службой администрации Приморского края 1 / 6

Помимо вопросов о жилье для сирот, экспорте мяса и обеспечении приморцев электротранспортом, врио губернатора в беседе с президентом затронул и другие важные темы: поддержку отрасли судостроения, поставки топлива в край для отопительного сезона, обновление парка автобусов.