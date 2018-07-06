Встреча Владимира Путина и Андрея Тарасенко даст законодательный приоритет для Приморья?

6 июля, PrimaMedia. Прошедшая недавно встреча главы Приморья Андрей Тарасенко с президентом России Владимиром Путиным стала главной темой дня. В ходе рабочей встречи врио губернатора выдвинул несколько предложений, касающихся социально-экономической сферы, и предложил главе государства законодательно закрепить приоритет края для решения одного из важных вопросов международной торговли. По мнению экспертов, Андрею Тарасенко удалось продемонстрировать себя в амплуа достаточно эффективного регионального лоббиста, сообщает ИА PrimaMedia.
По мнению Андрея Тарасенко, законодательный приоритет Приморью необходим для регионализации и дальнейших поставок продукции свинины на экспорт. Приморскую свинину охотно закупают в странах АТР. Однако из-за того, что в европейской части России выявлены вспышки болезней животных, возникли проблемы с экспортом, поскольку Китай, Япония и Южная Корея не учитывают регионализацию огромной России. Глава Приморья отметил важность решения этого вопроса при содействии МИД России, Минсельхоза и Россельхознадзора, заверив президента в исполнении всех необходимых мероприятий по сохранению благополучного эпизоотического статуса Приморского края.
Сейчас в Приморье в рамках ТОР "Михайловский" ведется активное строительство крупных свинокомплексов и перерабатывающих предприятий для производства продукции с экспортным потенциалом, и край заинтересован в налаживании международного сбыта продукции. На прошлой неделе в Приморье завезли первую партию племенных свиней. Начать производить товарную продукцию компания "РусАгро", резидент ТОР "Михайловский", планирует уже в феврале 2019 года, выйти на проектную мощность – в 2021 году.
Еще один актуальный вопрос, озвученный Андреем Тарасенко президенту, касается обеспечения столицы Приморья электропоездами. Обновление парка подвижного состава стало насущной необходимостью. Глава края сообщил, что для обеспечения перевозок в регионе в период 2018-2019 годов нужно приобрести три единицы нового подвижного состава общей стоимостью 800 млн рублей, и оптимальным был бы вариант приобретения их за счет ОАО "РЖД". Президент поддержал идею. Предварительно планируется доставить один электропоезд в регион до начала ВЭФ, то есть уже к сентябрю этого года. Еще два край сможет получить в следующем году.
Также глава Приморья вынес на обсуждение с президентом социально важный вопрос обеспечения детей-сирот жильем, полагающимся им по закону. Андрей Тарасенко предложил внести в федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" изменения, которые позволят данной категории граждан получать единовременную выплату для приобретения жилья в собственность – жилищный сертификат.Одновременно он обозначил проблему сирот с регистрацией по месту жительства до получения ими жилья. С этим вопросом к нему обратились сами выпускники детских домов во время майской встречи в администрации края. Андрей Тарасенко предложил законодательно закрепить за сиротами право регистрации в социальных учреждениях, где они находились на полном государственном обеспечении, до получения положенных по закону квартир.
соорганизатор "Тихоокеанского дискуссионного клуба", политолог
Автор фото: Пушкина Юлия Вячеславовна
Прошедшая встреча Андрея Тарасенко с президентом РФ существенно укрепила политические позиции врио губернатора Приморского края. На мой взгляд, рабочая встреча Андрея Тарасенко с Владимиром Путиным была продуктивной, практически все предложения врио губернатора получили позитивный отклик. В рамках существующей правовой реальности регионы достаточно жёстко ограничены и в финансах, и в своих полномочиях, а, соответственно, и возможностях, поэтому на первый план выходит именно лоббистский потенциал руководства. Андрею Тарасенко удалось продемонстрировать себя в амплуа достаточно эффективного регионального лоббиста, способного самостоятельно решать актуальные для края задачи на федеральном уровне.
Каждый из вынесенных врио губернатора в беседе с первым лицом государства вопросов был в обозримой перспективе нерешаем на региональном уровне. К примеру, тот же вопрос обеспечения жильём детей-сирот назревал годами, и к сегодняшнему дню без радикальных изменений в федеральном законодательстве, только краевыми силами, его уже не решить. Внедрение механизма единовременной выплаты для приобретения жилья в собственность способно, на мой взгляд, существенно снизить остроту проблемы.
Помимо вопросов о жилье для сирот, экспорте мяса и обеспечении приморцев электротранспортом, врио губернатора в беседе с президентом затронул и другие важные темы: поддержку отрасли судостроения, поставки топлива в край для отопительного сезона, обновление парка автобусов.
Владимир Путин и Андрей Тарасенко обсудили социально-экономические проблемы Приморья. Фото: Предоставлено пресс-службой администрации Приморского края
Генеральный директор ООО "Мерси Агро Приморье"
Автор фото: Пресс-служба "Росконгресса"
Безусловно, инициатива, выдвинутая главой края, обоснованна и целесообразна. Мы, производители мяса, и сами выдвигали такую идею ранее в обращениях к губернатору. Регионализация позволит стабилизировать рынок мяса, который сейчас растет буквально в геометрической прогрессии и гарантировать стабильность экспортных поставок местных производителей.