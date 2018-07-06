Встреча Владимира Путина и Андрея Тарасенко в Кремле. Фото: Предоставлено пресс-службой администрации Приморского края

Встреча Владимира Путина и Андрея Тарасенко даст законодательный приоритет для Приморья?

Эксперты считают, что главе края удалось продемонстрировать себя в амплуа достаточно эффективного регионального лоббиста

6 июля, PrimaMedia. Прошедшая недавно встреча главы Приморья Андрей Тарасенко с президентом России Владимиром Путиным стала главной темой дня. В ходе рабочей встречи врио губернатора выдвинул несколько предложений, касающихся социально-экономической сферы, и предложил главе государства законодательно закрепить приоритет края для решения одного из важных вопросов международной торговли. По мнению экспертов, Андрею Тарасенко удалось продемонстрировать себя в амплуа достаточно эффективного регионального лоббиста, сообщает ИА PrimaMedia.

По мнению Андрея Тарасенко, законодательный приоритет Приморью необходим для регионализации и дальнейших поставок продукции свинины на экспорт. Приморскую свинину охотно закупают в странах АТР. Однако из-за того, что в европейской части России выявлены вспышки болезней животных, возникли проблемы с экспортом, поскольку Китай, Япония и Южная Корея не учитывают регионализацию огромной России. Глава Приморья отметил важность решения этого вопроса при содействии МИД России, Минсельхоза и Россельхознадзора, заверив президента в исполнении всех необходимых мероприятий по сохранению благополучного эпизоотического статуса Приморского края.

Сейчас в Приморье в рамках ТОР "Михайловский" ведется активное строительство крупных свинокомплексов и перерабатывающих предприятий для производства продукции с экспортным потенциалом, и край заинтересован в налаживании международного сбыта продукции. На прошлой неделе в Приморье завезли первую партию племенных свиней. Начать производить товарную продукцию компания "РусАгро", резидент ТОР "Михайловский", планирует уже в феврале 2019 года, выйти на проектную мощность – в 2021 году.

Андрей Колот
Андрей Колот

Генеральный директор ООО "Мерси Агро Приморье"

Автор фото: Пресс-служба "Росконгресса"

Безусловно, инициатива, выдвинутая главой края, обоснованна и целесообразна. Мы, производители мяса, и сами выдвигали такую идею ранее в обращениях к губернатору. Регионализация позволит стабилизировать рынок мяса, который сейчас растет буквально в геометрической прогрессии и гарантировать стабильность экспортных поставок местных производителей.

Еще один актуальный вопрос, озвученный Андреем Тарасенко президенту, касается обеспечения столицы Приморья электропоездами. Обновление парка подвижного состава стало насущной необходимостью. Глава края сообщил, что для обеспечения перевозок в регионе в период 2018-2019 годов нужно приобрести три единицы нового подвижного состава общей стоимостью 800 млн рублей, и оптимальным был бы вариант приобретения их за счет ОАО "РЖД". Президент поддержал идею. Предварительно планируется доставить один электропоезд в регион до начала ВЭФ, то есть уже к сентябрю этого года. Еще два край сможет получить в следующем году.

Также глава Приморья вынес на обсуждение с президентом социально важный вопрос обеспечения детей-сирот жильем, полагающимся им по закону. Андрей Тарасенко предложил внести в федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" изменения, которые позволят данной категории граждан получать единовременную выплату для приобретения жилья в собственность – жилищный сертификат.Одновременно он обозначил проблему сирот с регистрацией по месту жительства до получения ими жилья. С этим вопросом к нему обратились сами выпускники детских домов во время майской встречи в администрации края. Андрей Тарасенко предложил законодательно закрепить за сиротами право регистрации в социальных учреждениях, где они находились на полном государственном обеспечении, до получения положенных по закону квартир.

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Сергей Гребенюк
Сергей Гребенюк

соорганизатор "Тихоокеанского дискуссионного клуба", политолог

Автор фото: Пушкина Юлия Вячеславовна

Прошедшая встреча Андрея Тарасенко с президентом РФ существенно укрепила политические позиции врио губернатора Приморского края. На мой взгляд, рабочая встреча Андрея Тарасенко с Владимиром Путиным была продуктивной, практически все предложения врио губернатора получили позитивный отклик. В рамках существующей правовой реальности регионы достаточно жёстко ограничены и в финансах, и в своих полномочиях, а, соответственно, и возможностях, поэтому на первый план выходит именно лоббистский потенциал руководства. Андрею Тарасенко удалось продемонстрировать себя в амплуа достаточно эффективного регионального лоббиста, способного самостоятельно решать актуальные для края задачи на федеральном уровне.

Каждый из вынесенных врио губернатора в беседе с первым лицом государства вопросов был в обозримой перспективе нерешаем на региональном уровне. К примеру, тот же вопрос обеспечения жильём детей-сирот назревал годами, и к сегодняшнему дню без радикальных изменений в федеральном законодательстве, только краевыми силами, его уже не решить. Внедрение механизма единовременной выплаты для приобретения жилья в собственность способно, на мой взгляд, существенно снизить остроту проблемы.

Помимо вопросов о жилье для сирот, экспорте мяса и обеспечении приморцев электротранспортом, врио губернатора в беседе с президентом затронул и другие важные темы: поддержку отрасли судостроения, поставки топлива в край для отопительного сезона, обновление парка автобусов.

Владимир Путин и Андрей Тарасенко обсудили социально-экономические проблемы Приморья

Владимир Путин и Андрей Тарасенко обсудили социально-экономические проблемы Приморья. Фото: Предоставлено пресс-службой администрации Приморского края

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