«Солид Банк» предлагает монеты из драгоценных металлов

Тематика разнообразна: от православных святых до знаков зодиака

6 июля, PrimaMedia. Часто мы стоим перед выбором подарка для близких, знакомых или деловых партнеров. Несмотря на изобилие товаров зачастую это непростая задача – подыскать что-то стоящее, что останется на память, а не будет пылиться в дальнем ящике или не будет передарено. "Солид Банк" предлагает интересный вариант на любой случай и бюджет – монеты из драгоценных металлов. В ассортименте, предлагаемом банком, монеты как из золота и серебра, с камнями, с цветной эмаль. Тематика монет также разнообразна: от православных святых до знаков зодиака, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Для прекрасных дам есть особое предложение – монеты серии "Камни рождения" с кристаллами Сваровски. Особенностью монеты является то, что ее можно носить в качестве подвески – в комплект входят необходимые аксессуары. На реверсе монеты изображены стилизованные лепестки цветка, в центре монеты – вставка из кристалла.

В качестве подарка для статусной персоны банк предлагает золотую монету "Георгий Победоносец", 999 пробы, весом 7,78 грам.

С частью ассортимента монет можно ознакомиться на сайте банка https://solidbank.ru/investment-services/precious-metals/coins/210/, более обширная коллекция представлена в офисе по адресу: Г. Владивосток, ул. А. Фокина, 25

Уточнить стоимость можно по тел.: 7(423)279-56-99 (доб. 1137).

Для приобретения монет необходимо обратиться в кассу банка.

www.solidbank.ru

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