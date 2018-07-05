Госдума предложила изменить условия получения наследства

Депутаты рассмотрели поправки к законопроекту о завещаниях

5 июля, PrimaMedia. Госдума рассмотрит поправки к законопроекту о завещаниях. Речь идет о возможности граждан составлять совместные завещания и наследственный договор, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ФедералПресс.

Таким образом, перед подписания наследственного договора, нужно будет обговорить все тонкости завещания с потенциальными наследниками. Те в свою очередь могут согласиться либо отказаться. Условия могут быть имущественного и неимущественного характера. Причем расторгнуть договор после смерти одной из сторон будет невозможно.

Что касается завещаний, то составить его супруги могут только вместе. Договор утратит свою силу в случае развода, либо составлении одного из супругов индивидуального завещания.

Рассмотрение данных поправок в законопроект запланировано на 5 июля.