Независимый топливный союз опроверг обман россиян на заправках

Эксперты назвали выводы Федерации автовладельцев о недоливе бензина на российских АЗС клеветой

5 июля, PrimaMedia. В НТС усомнились в методе исследования. Специалистов возмутило то, что ФАР подавала бензин на заправках не в топливный бак автомобиля, а в пластиковую канистру, из которой потом бензин переливался в мерный сосуд, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ФедералПресс.

"Методика явно несовершенная и предполагает значительные ошибки измерения из-за элементарного испарения бензина, а также возможных утечек во время налива и перелива. Естественные потери при текущей летней погоде могут составить 10%. Есть утвержденная методика проверки Росстандарта и надо [пользоваться ей]", – говорится в заявлении НСТ.

Кроме того, в Топливном союзе заявили, что выборка исследования была нерепрезентативной, и делать выводы о всех заправках страны после посещения 34 АЗС не стоило.

"Делать выводы обо всей генеральной совокупности – 25 тысяч АЗС в 85 регионах страны — на основании данных по 34 АЗС в 13 субъектах РФ по меньшей мере непрофессионально. При условии, что выборка была случайной, ошибка выборки исследования ФАР составляет 16,8 %. <...> [Это] отклонение слишком велико. <...> Поэтому выводы из исследования ФАР, что "недолив среди мелкосетевых и частных АЗС составил 100%" является грубой манипуляцией", – заявили в НТС