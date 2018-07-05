«Восточный Порт», Marubeni Corporation и Mitsui Miike высадили аллею сакуры во Врангеле

Более 20 саженцев японской сакуры высажены в одном из скверов микрорайона. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Мероприятие прошло в рамках года Японии в России

5 июля, PrimaMedia. Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", совместно с компаниями Marubeni Corporation и Mitsui Miike Machinery Co., Ltd. высадил аллею сакуры во Врангеле в знак крепкого долгосрочного сотрудничества, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Более 20 саженцев японской сакуры высажены в одном из скверов микрорайона вместе с кустами сирени, елями и другими декоративными растениями. Первые цветы нежно-розового оттенка появятся на деревьях уже следующей весной. Красивой сакура будет и осенью — с приходом холодов листья нальются багряным цветом.

В торжественной церемонии приняли участие: управляющий директор Mitsui Miike Machinery Co., Ltd. Мотохико Накамура, генеральный менеджер департамента проектов и промышленного оборудования Marubeni Corporation Сигэру Ямагути и генеральный директор "Управляющей портовой компании" Дмитрий Дзивалтовский.

Также в рамках визита гостям представили ход реализации Третьей очереди специализированного угольного комплекса АО "Восточный Порт". Все оборудование для крупнейшего на Дальнем Востоке частного портового проекта произведено японской компанией Mitsui Miike Machinery Co., Ltd. Вся техника уникальна и не имеет аналогов на Дальнем Востоке.



Гостям представили ход реализации "Третьей очереди". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

"Наша компания поставляет оборудование для "Восточного Порта" с момента его основания. Это является доказательством длительных дружественных отношений наших предприятий. Мы благодарны за приглашение на церемонию высадки деревьев вместе с нашим партнером — компанией Marubeni Corporation. Желаем "Восточному Порту" больших успехов и надеемся на долгосрочное сотрудничество", — отметил управляющий директор Mitsui Miike Machinery Co., Ltd. Мотохико Накамура.



Управляющий директор Mitsui Miike Machinery Co., Ltd. Мотохико Накамура. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Поставки и шефмонтаж оборудования для Третьей очереди выполняет Marubeni Сorporation согласно трехстороннему меморандуму. Работы ведутся с учетом внедрения наилучших доступных технологий в сфере обеспечения экологической безопасности производственных процессов в рамках исполнения ранее подписанных контрактов общей стоимостью 130 млн долларов США.

"Данный проект является очень важным как для России, так и для Японии. АО "Восточный Порт" неизменно является для нас важным партнером, и мы готовы продолжать сотрудничество в будущих проектах", — говорит генеральный менеджер Департамента проектов и промышленного оборудования Marubeni Corporation Сигэру Ямагути.

Япония является одним из ключевых партнеров АО "Восточный Порт" и ООО "Управляющая портовая компания". Доля Японии в общем объеме экспорта угля предприятия составляет 26% (более 6 млн тонн).

"Сотрудничество портового холдинга и японских компаний зародилось почти полвека назад — в 1970 году. Наши предшественники вместе создавали крупнейший в России специализированный угольный комплекс. Сегодня Япония — один из основных получателей наших грузов и ключевой поставщик специализированного оборудования для действующего терминала и строящейся Третьей очереди. Мы с уважением относимся к культуре и традициям наших партнеров. Красивые и молодые деревья сакуры, которые мы сегодня высадили — еще одно подтверждение нашего надежного партнерства", — подчеркнул генеральный директор "Управляющей портовой компании" Дмитрий Дзивалтовский.