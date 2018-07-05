Более 20 саженцев японской сакуры высажены в одном из скверов микрорайона. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

«Восточный Порт», Marubeni Corporation и Mitsui Miike высадили аллею сакуры во Врангеле

Мероприятие прошло в рамках года Японии в России

5 июля, PrimaMedia. Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", совместно с компаниями Marubeni Corporation и Mitsui Miike Machinery Co., Ltd. высадил аллею сакуры во Врангеле в знак крепкого долгосрочного сотрудничества, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Более 20 саженцев японской сакуры высажены в одном из скверов микрорайона вместе с кустами сирени, елями и другими декоративными растениями. Первые цветы нежно-розового оттенка появятся на деревьях уже следующей весной. Красивой сакура будет и осенью — с приходом холодов листья нальются багряным цветом.

В торжественной церемонии приняли участие: управляющий директор Mitsui Miike Machinery Co., Ltd. Мотохико Накамура, генеральный менеджер департамента проектов и промышленного оборудования Marubeni Corporation Сигэру Ямагути и генеральный директор "Управляющей портовой компании" Дмитрий Дзивалтовский.

Также в рамках визита гостям представили ход реализации Третьей очереди специализированного угольного комплекса АО "Восточный Порт". Все оборудование для крупнейшего на Дальнем Востоке частного портового проекта произведено японской компанией Mitsui Miike Machinery Co., Ltd. Вся техника уникальна и не имеет аналогов на Дальнем Востоке.

Гостям представили ход реализации "Третьей очереди"

Гостям представили ход реализации "Третьей очереди". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

"Наша компания поставляет оборудование для "Восточного Порта" с момента его основания. Это является доказательством длительных дружественных отношений наших предприятий. Мы благодарны за приглашение на церемонию высадки деревьев вместе с нашим партнером — компанией Marubeni Corporation. Желаем "Восточному Порту" больших успехов и надеемся на долгосрочное сотрудничество", — отметил управляющий директор Mitsui Miike Machinery Co., Ltd. Мотохико Накамура.

Управляющий директор Mitsui Miike Machinery Co., Ltd. Мотохико Накамура

Управляющий директор Mitsui Miike Machinery Co., Ltd. Мотохико Накамура. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Поставки и шефмонтаж оборудования для Третьей очереди выполняет Marubeni Сorporation согласно трехстороннему меморандуму. Работы ведутся с учетом внедрения наилучших доступных технологий в сфере обеспечения экологической безопасности производственных процессов в рамках исполнения ранее подписанных контрактов общей стоимостью 130 млн долларов США.

"Данный проект является очень важным как для России, так и для Японии. АО "Восточный Порт" неизменно является для нас важным партнером, и мы готовы продолжать сотрудничество в будущих проектах", — говорит генеральный менеджер Департамента проектов и промышленного оборудования Marubeni Corporation Сигэру Ямагути.

Япония является одним из ключевых партнеров АО "Восточный Порт" и ООО "Управляющая портовая компания". Доля Японии в общем объеме экспорта угля предприятия составляет 26% (более 6 млн тонн).

"Сотрудничество портового холдинга и японских компаний зародилось почти полвека назад — в 1970 году. Наши предшественники вместе создавали крупнейший в России специализированный угольный комплекс. Сегодня Япония — один из основных получателей наших грузов и ключевой поставщик специализированного оборудования для действующего терминала и строящейся Третьей очереди. Мы с уважением относимся к культуре и традициям наших партнеров. Красивые и молодые деревья сакуры, которые мы сегодня высадили — еще одно подтверждение нашего надежного партнерства", — подчеркнул генеральный директор "Управляющей портовой компании" Дмитрий Дзивалтовский.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Картина дня

Первый претендент на пост губернатора Приморья подал документы в избирком

17:00

Газпром реанимирует проект "Владивосток СПГ" - Алексей Миллер

09:40

Андрей Тарасенко рассказал Путину про Приморье

15:05

Приморские синоптики рассказали о приближении шторма "Maria" к Японскому морю

09:00

Крупный российский продавец бытовой техники и электроники ДНС уйдет с Яндекс.Маркета

04 июля, 19:35

Приморский океанариум поднял цены в канун летних каникул
Андрей Тарасенко – Владимиру Путину: Крабовые аукционы оголят экономику Приморья
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia