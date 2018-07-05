Полных тралов и спокойного моря! Сахалинских рыбаков поздравили с наступающим праздником

Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака состоялось в ДК «Родина» в Южно-Сахалинске

5 июля, PrimaMedia. Работников и ветеранов рыбной отрасли поздравили с наступающим профессиональным праздником и отметили региональными и ведомственными наградами. В ДК "Родина" чествовали тружеников моря, рыбообработчиков, рыборазводчиков, ученых и всех, кто своим призванием выбрал развитие рыбной отрасли Сахалина и Курил, сообщает ИА SakhalinMedia.

Сегодня добычей и переработкой рыбы в регионе заняты более 11 тысяч человек, для них работа в море стала самым главным и важным делом в жизни. Именно в адрес тех, кто находится в море, трудится на рыбообрабатывающих производствах или ходит в рейды для пресечения браконьерства, в этот день звучали слова поздравлений и наилучших пожеланий.

Первым с поздравительной речью к рыбакам обратился заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

"В Сахалинской области этот праздник уже давно стал народным, и это вполне заслуженно. Мы живем в окружении моря и для многих островитян рыбалка является любимым увлечением, а для кого-то — призванием жизни. Безусловно, в первую очередь мы чествуем профессионалов, людей, которые занимаются развитием рыбной отрасли, обеспечивают сахалинцев и курильчан вкусной и свежей морепродукцией, вносят значимый вклад в развитие экономики региона. При этом вы преодолеваете такие трудности, пережить которые дано немногим — обледенение, шторм, сильный ветер, тяжелая выматывающая работа в отрыве от родных и близких. Вы не раз сталкивались с этим и все равно, невзирая на все испытания и невзгоды, продолжали трудиться и решать поставленные задачи. Уверен, что такие люди как вы являются настоящими героями — теми, на кого нужно равняться молодому поколению", — обратился к собравшимся Антон Зайцев.

Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 7

Он также подчеркнул, что в первую очередь благодаря труду рыбаков Сахалинская область занимает лидирующие позиции среди дальневосточных регионов по объему вылова водных биоресурсов и имеет значительный потенциал по увеличению их добычи.

"Уверен, что сообща мы успешно преодолеем все испытания, реализуем нераскрытые возможности рыбохозяйственного комплекса и успех, безусловно, к нам придет!" — сказал Антон Зайцев.

В настоящее время сахалинские и курильские рыбаки эксплуатируют 661 судно рыбопромыслового флота. По итогам прошлого года инвестиции в развитие рыбной отрасли выросли на 37% и составили в сфере рыболовства и рыбоводства 2,7 млрд рублей. Они направлялись на приобретение флота, модернизацию производства, строительство лососевых рыборазводных заводов. Рыбопромышленники не забывают о своей социальной ответственности: населению области, в том числе участникам ВОВ и ветеранам труда, передано безвозмездно более 40 тонн рыбной продукции.

Предприятия отрасли, а именно 372 организации, в том числе 69 рыбохозяйственных предприятий из 13 муниципальных образований, принимают активное участие в проекте "Региональный продукт "Доступная рыба". За прошлый год жителям было поставлено в рамках проекта около 1500 тонн рыбной продукции.

В продолжении праздника предприятия рыбной отрасли, рыбаки и ветераны за многолетний, добросовестный труд были награждены благодарностями губернатора Сахалинской области, почетными грамотами Правительства Сахалинской области и почетными грамотами агентства по рыболовству Сахалинской области.

Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 9

За большой вклад в повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса и многолетний добросовестный труд медалью "За заслуги в развитии рыбного хозяйства России" II степени был награжден ветеран рыболовецкого флота Анатолий Филиппов.

В своем ответном слове он поздравил коллег и соратников — сахалинских рыбаков — и заверил их, что "большая рыба" еще вернется на Сахалин.

"Вот эти депрессивные годы — они бывают, наступают, и уходят. Будет рыба — не сомневайтесь. Для меня это 45-й День рыбака. Я от всей души желаю вам — будьте настороже и внимательны, красная рыба — будет, никуда она не денется. И будут рады ваши семьи, вы сами будете рады. Потому что депрессии были — их было порядка четырех, начиная с 1973 года — как я начал рыбачить. Успехов вам и здоровья от всей души!" — сказал Анатолий Филиппов.

Торжественные речи и поздравления чередовались музыкальными номерами. Представители творческих коллективов Южно-Сахалинска спели для рыбаков песни о России и море.

Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Торжественное мероприятие в преддверии Дня рыбака прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 7

С поздравлением к собравшимся обратился и руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Андрей Горничных.

"Отрадно, что организации рыбохозйственного комплекса инвестируют значительные средства в обновление и строительство новых перерабатывающих мощностей. Наметилась тенденция к созданию безотходных производств, обновлению флотов. Уровень заработной платы — выше, чем в среднем по региону. Несмотря на то, что природа преподносит нам сюрпризы, в целом состояние ресурсной базы позволяет надеяться на поступательное развитие рыбной отрасли на Сахалине и Курильских островах. Это не может произойти без тех, кто сейчас в зале и тех, кто в этот момент находится на промысле в открытом море, прибрежных водах, на береговых перерабатывающих производствах, на рыбоводных заводах, в научных лабораториях или в рейдах, направленных на пресечение браконьерства. А также без наших ветеранов, которые развили отрасль и сохранили ее, передали навыки и знания своей смене. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и любви, полных тралов и неводов, спокойного моря", — поздравил рыбаков Андрей Горничных.

В этом году День рыбака в нашей стране отмечается 8 июля. На Сахалине и Курилах праздник традиционно встретят концертами, народными гуляньями и бесплатной ухой.